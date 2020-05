Analizan la posibilidad de disputar el Rugby Championship en Australia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.05.2020

Sanzaar lo reprogramaría a partir de octubre, en territorio aussie.

Tal como se informara de manera recurrente, la pandemia de Covid-19 genera múltiples incertidumbres en el ámbito del rugby internacional, que por estas horas intenta conocer la probable fecha de reanudación de la temporada; y a partir de allí, reprogramar sus diferentes competenciones (las suspendidas en marzo y las que aún no comenzaron).



En el caso del Rugby Championship 2020, todo indica que sería poco factible que pudiera mantenerse la fecha original de inicio: agosto. En ese contexto, noticias procedentes de Oceanía dan cuenta que el flamante Ceo de Rugby Australia, Rob Clarke, manifestó que Sanzaar está trabajando para que el certamen comience en octubre y se dispute íntegramente en territorio australiano.



La idea se basa en el riesgo sanitario que puede significar para los protagonistas el hecho de emprender largos viajes con una frecuencia regular.



* “Si logramos juntar a los seleccionados en Australia y armar una estructura de competencia similar a la de un Mundial, en donde también podría haber partidos entre semana, lo vemos como una posible solución. En Sanzaar están absolutamente comprometidos en hacer todo lo posible para que el Rugby Championship se juegue”, afirmó el directivo en una nota con el Sydney’s Sunday Telegraph.



De todos modos, Clarke aclaró que aún no hay una decisión final de la entidad que rige a las principales competiciones del Hemisferio Sur; expresando además que Australia planifica para el caso que el torneo no pueda llevarse a cabo, la alternativa de una serie de test-matches de los Wallabies con los All Blacks.



Obviamente, todas las decisiones están completamente condicionadas a las medidas que vayan tomando en el futuro los respectivos gobiernos, en el marco de la crisis sanitaria generada por la pandemia de Coronavirus.



De argentinos



Sabido es que hay 59 jugadores que fueron oficialmente confirmados para integrar la nómina inicial del Seleccionado Argentino de Rugby, los que de manera virtual están bajo las órdenes del staff que comanda Mario Ledesma, con el objetivo de comenzar la preparación para lo que eventualmente depare el resto del año.



Hasta ahora, la única confirmación que posee la Unión Argentina de Rugby es que no habrá Ventana World Rugby de Julio -debido a la pandemia-, por lo que Los Pumas no disputarán los dos test-matches programados originalmente ante Francia, los sábados 4 y 11; y ante Italia, el sábado 18.



Por ende, el primer compromiso oficial debería ser el Rugby Championship 2020, que probablemente se llevaría a cabo desde octubre en Australia, con una programación que es dable esperar será diferente a la anunciada inicialmente.



Por último, habrá que ver que ocurre con la Ventana World Rugby de Noviembre, en la que Los Pumas debían medirse con Inglaterra, el sábado 7 en Twickenham; con Escocia, el sábado 14 en Murrayfield Park y ante Gales, el sábado 21 en el Millennium Stadium.

La URBA se prepara

Luego que la Unión Argentino de Rugby difundiera días atrás el protocolo para poder iniciar las actividades, en los diferentes ámbitos del país, comienzan a barajarse chances para la modificación de las respectivas competiciones.



En el caso de la Unión de Rugby de Buenos Aires, la idea básica es poder desarrollar un certamen que no posea ascensos ni descensos, según expresó al programa radial Rugby Champagne, el presidente de la entidad, Santiago Marotta.



* “Ya hemos hablado con Competencias y la idea es que este año el rugby sea fundamentalmente para divertirnos, sin la presión de los ascensos y descensos. Además, definimos que no va a volver el empuje libre en el scrum, porque los jugadores no poseerán el tiempo adecuado para prepararse omo para garantizar la seguridad”.



* “En Juveniles se está estudiando la posibilidad de volver a jugar organizados en zonales, para que no tengan que realizar muchos gastos en traslados”, agregó.



* “Hay clubes que nos pidieron interceder con los municipios para poder abrir con protocolos. Tenemos claro que será de a poco y por zonas. Estamos abiertos y trabajando para agilizar la competencia y los encuentros deportivos en cuanto se pueda. Desde que empezó el aislamiento social, estamos trabajando con capacitaciones; y ahora, en los protocolos con el resto de las Uniones”.



* “La URBA es una mini-Argentina, porque hay clubes con distintas realidades y estamos trabajando un protocolo interno que los abarque a todos. Lo de los clubes es increíble: como han logrado mantener la llama encendida; desde los mensajes de quedarse en casa, hasta los entrenamientos virtuales. El rugby se la está bancando del mejor modo”, afirmó.



* “Cuando esto vuelva a empezar, yo creo que va a volver con todo... No sabemos cuánto tiempo habrá para jugar; pero seguramente lo haremos con el entusiasmo y el orgullo de siempre...”, concluyó el dirigente del Club Pueyrredón.