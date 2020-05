https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.05.2020 - Última actualización - 10:13

10:11

Se desarrolló en Plaza Independencia y solo contó con la presencia de autoridades en el marco del protocolo del Covid 19.

Semana de Mayo Con un acto muy austero, Vera celebró el 210 aniversario de la Revolucion de Mayo Se desarrolló en Plaza Independencia y solo contó con la presencia de autoridades en el marco del protocolo del Covid 19.

Manuel Mudry | region@ellitoral.com

Asistió la intendente municipal Paula Mitre, integrantes de su gabinete y del Concejo Municipal, el párroco Carlos Degiusti, el subdirector de la Dirección General de Seguridad Rural, Gustavo Daniel Borovachi y el subdirector de la Unidad Penal 10, Oscar Martínez.

El acto fue transmitido en directo por la página oficial del municipio y FM Victoria, como una forma de que la población pueda tener una participación virtual en este festejo patrio.

El izamiento de la Bandera estuvo a cargo de la Intendente Paula Mitre, el subdirector de la DGSDR, Gustavo Daniel Biorovachi y la Supervisora Seccional de la Región II de Educación, María Alejandra Salvagiot.

El párroco Carlos Degiusti realizó la invocación religiosa en la que destacó la necesidad de “resolver el presente pero construyendo futuro y para ello necesitamos grandeza de alma y también la inspiración y grandeza de Dios, porque cuando prescindimos de él comienzan a adueñarse de nuestro corazón y de nuestros pensamientos los proyectos personales cargados de egoísmo, la mezquindad y todas sus secuelas”.

También hizo referencia a la crisis mundial que vivimos con esta pandemia que nos afecta a todos y marcará nuestra historia; por eso en este 25 de Mayo en que damos gracias a Dios por el nacimiento de nuestra Patria es un momento apropiado para ver sobre qué bases nos apoyamos para seguir construyendo nuestra historia”.

Seguidamente, los concejales Eliana Tedini, César Lugo y Javier Barbona procedieron a depositar la ofrenda al pie de los próceres. Finalmente, la intendente Paula Mitre expresó que “el mejor homenaje a los hombres de Mayo es que nos reflejemos en los mismos valores y principios de aquel entonces”.

“Ellos nos dirían, seguramente, que este momento terrible que nos toca vivir con la Pandemia no podrá derrotarnos si, como en 1810, nos olvidamos de nuestros intereses personales y sectoriales pensando en el interés colectivo de buscar el bien común que hoy es defender la vida de todos y cada uno de nosotros”, señaló.

En ese sentido resaltó que “en estos cinco meses de gobierno, a pesar de la situación económica, las inclemencias climáticas y la Pandemia; hemos redoblado nuestros esfuerzos para poder cumplir con los servicios básicos, multiplicar la ayuda social, incrementada por los aportes extras -producto de la reducción de haberes del gabinete municipal- aumentar las disponibilidades en el área de Control y Seguridad Urbana, abonar los salarios en tiempo y forma, invertir en infraestructura, recursos humanos y maquinarias; construimos canales de desagües, reparamos calles y caminos rurales”.

Foto: Manuel Mudry

Mitre aprovechó la oportunidad para anunciar también “la aprobación de 15 calles de cordón cuneta; la concreción de algunas obras pendientes de realización; como la cuadra de calle Corrientes, la habilitación de la Terminal de Ómnibus y el paseo del Ferrocarril, además de la reparación del pavimento urbano y el desmalezamiento de baldíos y espacios públicos”, para lo cual pidió el compromiso de los propietarios, además de la “necesidad de gestionar y poner en marcha la recuperación de los caminos rurales para asegurar el traslado de la producción que potenciará nuestro desarrollo”.

Confió en superar esta situación entre todos, como lo hicieron nuestros antecesores en 1810; “sé que no es fácil sabiendo que cada medida restrictiva restringe nuestra preciada libertad individual, molesta, dificulta nuestras vidas, golpea nuestra economía, altera nuestros sueños y nos duele”.

Dijo conocer de las irritaciones generadas por sus decisiones, “las asimilo y no los culpo, entiendan que no fueron en vano porque el riesgo de perder cosas materiales no se compara con la pérdida de un ser querido”.

“Quiero que los vecinos sepan que olvidaremos este mal momento y saldremos dispuestos a profundizar los cambios que nos propusimos como gobierno para lo cual la mayoría de ustedes nos eligieron; para hacer una ciudad distinta en su esencia, con un cambio de paradigma que nos permita dejar atrás las desigualdades, para ello debemos tomar el legado de nuestros hombres de Mayo y lograr que la utopía de una Vera distinta sea una realidad en el futuro”, concluyó.