Martes 26.05.2020

10:20

Inseguridad en Santa Fe

A los ladrones no le importa el feriado: robaron en dos panaderías de la ciudad

Este lunes 25 de Mayo, dos comercios fueron asaltados. Uno en barrio Candioti y otro en Av. Freyre. No hubo detenidos.

La zona donde se produjo el hecho Crédito: Captura de Pantalla - Google Street View

La inseguridad en Santa Fe no conoce de cuarentena ni de feriados. En la jornada de este lunes 25 de Mayo, dos panaderías de la ciudad fueron “visitadas” por delincuentes. Por lo que pudo averiguar El Litoral, uno de los hechos tuvo lugar en barrio Candioti Norte cuando dos sujetos que circulaban en moto irrumpieron en un comercio ubicado en Marcial Candioti y bajo amenazas se llevaron dinero en efectivo. El otro episodio, de similares características ocurrió en una sucursal emplazada en la zona de bulevar Pellegrini y Avenida Freyre. Cabe señalar que no hubo detenidos por ninguno de los hechos.