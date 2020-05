https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el principal candidato en el “Ferroviario”

¿De Mendoza a Santiago?: Sciacqua a Central Córdoba

Hay una reunión clave de Marito, ex DT de Godoy Cruz, con Alexis Ferrero, ex jugador sabalero y actual mánager del club santiagueño. También suena “Pipo” Gorosito.

Los dos sin trabajo, Pablo Lavallén y el saludo afectuoso con Mario Sciacqua, antes del Colón-Patronato jugado el 28 de julio de 2019 en el Cementerio de los Elefantes. Los dos, por ahora, están desocupados. Pero en el caso de Marito Sciacqua, luego de su despido en Mendoza, está muy cerca de convertirse en entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero en lugar del “Sapito” Coleoni. Crédito: Marcelo Miño / El Diario de Paraná



Sería todo un record para la carrera de Marito Sciacqua, excelente profesional y mucho mejor ser humano en esta selva que es el fútbol argentino para los entrenadores. Es que el ex DT de Colón, despedido en medio de la pandemia por el presidente del “Tomba” (José Mansur), podría ser contratado dentro del mismo aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por lo que pudo averiguar El Litoral, es el principal candidato a convertirse en el reemplazante del “Sapito” Coleoni en Central Córdoba de Santiago del Estero.

De esa manera, en caso de concretarse, sería inédito lo del ex jugador, coordinador y entrenador de Colón: despedido en la pandemia por un club (Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza) y contratado en la pandemia (Central Córdoba de Santiago del Estero).

¿Qué dicen en Santiago?

“Central Córdoba pedirá condiciones a Mario Sciaqua”, titulan los colegas del Diario El Liberal de Santiago del Estero. Luego, afirmanen el desarrollo de la noticia que Central Córdoba espera novedades en cuanto al futuro del fútbol en la Argentina, pero también se está moviendo para tratar de definir la contratación del nuevo entrenador.

En las últimas horas, trascendió que el mánager Alexis Ferrero tiene previsto mantener hoy una comunicación con el ex Godoy Cruz de Mendoza, Mario Sciaqua.

La idea del club es conocer cuáles son sus pretensiones económicas y el proyecto que tiene en mente en caso de venir a Santiago del Estero para dirigir al “Ferroviario”.

Sciaqua estuvo dirigiendo a Godoy Cruz hasta antes de que se declarase la cuarentena por el coronavirus y hoy está en condiciones de negociar con cualquier club si el objetivo es asumir un nuevo desafío.

Las posibilidades por ahora estarían abiertas, aunque todo va a depender de la charla que mantenga hoy con Ferrero.

Por otro lado, anoche también surgió la versión de que Néstor Gorosito se acercaba a Central Córdoba ya que tendría decidido alejarse de Tigre.

Según la agencia Télam, el vínculo de “Pipo” con el club de Victoria vence el próximo 30 de junio y según allegados a la institución su intención es no continuar, destacándose entre alguna de esas razones para no hacerlo el hecho de que el “Matador” tiene en principio pocas chances de retornar a primera división, algo que por lo pronto los santiagueños tienen asegurado por las próximas dos temporadas.

Gorosito, que el pasado jueves 14 de mayo cumplió 56 años, tomó al equipo casi condenado al descenso y lo llevó a ser campeón de la Copa de la Superliga, aunque no pudo impedir que bajara a la Primera Nacional. De todos modos, hoy Gorosito no sería una opción fuerte, según fuentes vinculados al club ferroviario. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

