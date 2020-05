"Me gustaría volver a Nacional", dijo Burián

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue el arquero-ídolo con los penales en esas recordadas fases de la Copa Sudamericana 2019. “Hice todas las inferiores en Nacional y sólo me faltó consolidarme en Primera”, comentó el popular “Cachorro”.

Leonardo Fabián Burián, el popular “Cachorro” arquero de Colón, logró “cruzar justo” para su Uruguay natal antes que Argentina cerrara totalmente sus fronteras; por lo tanto está realizando allí su cuarentena “familiar”, con esposa e hijos. En declaraciones al programa “Tirando Paredes” por la radio charrúa AM 1010, hizo un repaso de todos los temas: el parate por el Covid-19, su presente sabalero y su sentimiento hacia su cuna: Nacional de Montevideo.



En el inicio de la charla, “Cachorro” explicó de qué manera está siguiendo la rutina del entrenamiento: “Las condiciones para entrenar no son las óptimas por más que tengas espacio. No es lo mismo entrenar solo que con tus compañeros. Nos han pasado rutinas desde que empezó la cuarentena, nos pasan rutinas todos los días y nosotros tenemos que filmar el entrenamiento, pero sin dudas que no es lo mismo”.



En el avance de la entrevista deslizó su deseo y las ganas vigentes por de volver en algún momento al fútbol charrúa, más concretamente a Nacional de Montevideo: “Me gustaría volver a Nacional. Me quedó en el debe jugar un poco más y afianzarme. Es una materia pendiente. No es algo que me planteo. Si se da la posibilidad, me encantaría. Nacional hoy tiene grandes arqueros y también está mi tema contractual”.



El “Cachorro”, especialista en atajar penales en Colón, no se mostró “desesperado” por esa chance: “No me arrepiento de nada. Estoy tranquilo y con continuidad. Si vuelvo a Nacional, lo haré con mucha felicidad. Hice casi todas las inferiores en el club y solo me faltó afianzarme en Primera”.



Incluso, contó una situación muy especial que se dio hace un par de años: lo llamaron del clásico rival de Nacional, desde la vereda de enfrente: “Hubo un contacto de Peñarol con mi representante pero quedó en nada. No podría haber ido por mi pasado. Estoy identificado con Nacional y eso lo respeto”.



Finalmente, en esta entrevista con “Tirando Paredes” por AM 1010 de Uruguay, Leonardo Burián expresó su alegría por su momento en el arco de Colón: “Por suerte me ha ido bien en Argentina. Es un fútbol lindo, dinámico, que se llega mucho. Seguramente me ayudó para la adaptación que fui grande y con experiencia. Fue inolvidable jugar una final internacional, es algo que un jugador siempre desea en su carrera. La gente vivió una fiesta más allá del resultado”.

Conmebol respalda a Egas



En las últimas horas se pudo conocer que la Conmebol decidió no dar lugar al reclamo presentado por parte del directorio de FEF que encabeza Jaime Estrada (se suman Carlos Galarza, Amilcar Mantilla, Vicente Mantilla, Alfonso Murilllo y Edison Ugalde) por la denuncia presentada contra Francisco Egas y su presunta violación al acudir a la justicia ordinaria.



En primera instancia se solicitaba la suspensión provisional de las funciones a Francisco Egas, por quebrantar reglamentos estatutarios. Finalmente la entidad lo negó y ahora los involucrados tienen todo el derecho de realizar la apelación, claro está que para un nuevo pedido, tienen máximo 3 días de plazo desde que fueron notificados.



Hay que recordar que Técnico Universitario, a partir de algunas declaraciones de sus letrados, había dejado en claro que había una especie de “sociedad oculta” entre el mencionado Francisco Egas y Michel Deller, referente histórico de Independiente del Valle. “Es por eso que nunca aceptaron el reclamo por Pinos”, decían.



Hay que recordar que hace unos días la Conmebol pidió la unión de las partes para resolver el conflicto de la FEF, ante la falta de esta situación el ente madre del fútbol sudamericano ha decidido abrir un expediente contra Francisco Egas.



Incluso, ante la denuncia por el Congreso extraordinario, la Conmebol le abrió un expediente a dirigente quiteño. Según el abogado de Egas dijo que “no están asustados” por el expediente del ente y argumentó: “Sólo debemos explicar por qué acudimos a la justicia ordinaria”. Egas tiene el plazo hasta mañana a las 13 para realizar su descargo en Conmebol.

Sorteo para socios “al día”



Colón anuncia el incentivo para socios “cumplidores”: el sorteo se realizará en la sede social del club el jueves 4 de junio con la presencia del síndico titular Francisco Costanzo. Del mismo participarán todos los asociados que a la fecha del sorteo tengan abonada la cuota de mayo/20 o posterior. Una vez finalizado el sorteo se publicarán los ganadores en las redes sociales oficiales del club.



Los premios a otorgar son los siguientes: 3 camisetas oficiales; 7 camisetas Sudamericana 2018; 1 estadía en el hotel de Campo Colón; Pack de 60 latas de cerveza; 4 Palcos por dos partidos oficiales para socios; 4 Plateas oeste por dos partidos para socios; 4 Plateas este por dos partidos para socios.



Se aclara, además, que el sorteo se repetirá de igual manera en la la primera semana de julio y en la primera semana de agosto.