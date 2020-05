Junio es el mes para el nuevo DT

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que la decisión de suprimir los descensos es algo que no afecta a la institución y que tampoco es necesario tener una silla en Afa, cuando se lo consultó por la ausencia del club —al igual que Colón— en la integración de la nueva mesa de decisiones. Vivas, Gorosito y Magnín aparecen con chances de reemplazar a Madelón.

El presidente de Unión, Luis Spahn, dijo que “tendremos nuevo entrenador en junio” y agregó que “tenemos que definir el entrenador antes de la renovación de los contratos”.



“Hay un montón de cuerpos técnicos buscando trabajo, hay ‘operativos de prensa’, algunos datos que están dando nos sirve para tener una recolección de lo que les gusta a los asociados y a las redes sociales”, dijo el presidente rojiblanco.



“No nos vamos a sentir afectados si hay o no descenso, queremos situarnos en una franja en la tabla de posiciones que no tengamos problemas con nuestro promedio, ese es nuestro objetivo. Los chicos que vienen pidiendo pista la van a tener y otros van a tener que trabajar para ganarse la oportunidad”, señaló el presidente en una nota concedida a LT 10 este martes por la mañana, cuando se lo consultó sobre si el nuevo orden que tendrá el fútbol argentino, con un torneo de transición que no sumaría para el promedio en los próximos meses, podría alterar los planes respecto del nuevo entrenador. “No vamos a armar el equipo desde lo económico, me parece riesgoso”, dijo el presidente.



Sobre la falta de presencia en el nuevo orden dirigencial que hay en Afa, dijo que “se dieron las circunstancias, les tocó a los equipos de Rosario y si bien es importante tener presencia, hay ideas que nosotros hemos planteado y que cayó bien en el seno de los que toman decisiones. A mí me pasó con Tapia, tiré una idea y al poco tiempo de ser electo nuevamente, me llamó para decirme que era muy bueno lo que le había aportado”. “Se puede tener una silla en Afa y no tener llegada”, se explayó el presidente.



Spahn dijo que “por ejemplo, uno de nuestros objetivos es darle más posiblidades a nuestros chicos para que vayan a las selecciones juveniles y eso no se consigue estando sentado en una silla en Afa. No es tan necesario pensar que Unión va a cambiar la historia sentando a un dirigente en Afa”, señaló.



Sobre este tema agregó que “es más importante tener acceso a charlar con el presidente o con los dirigentes influyentes. Lo hemos logrado con gestión, como cuando tuvismos que defender a Madelón o a algún jugador. El peso de haber estado 11 años en una comisión directiva me ha permitido tener buenos resultados. En otros casos, el cambio de dirigencia hace que se tenga que empezar y dar de nuevo. Nosotros tenemos una continuidad de gestión y eso es algo positivo”, concluyó Spahn.



¿Quiénes pican en punta ahora?, sin dudas que Claudio Vivas es un nombre que empieza a sonar con mayor fuerza. Dicen que Sergio Rondina tenía la prioridad, pero que ahora se pasa a un terreno de estudio de las alternativas que están empezando a surgir. “Hay una nueva primera línea con tres o cuatro nombres. Se va a apoyar en forma unánime al que se elija”, dijo el presidente Spahn, sin revelar tampoco cuál es el perfil.



Lejos de entrar en adivinanzas, el abanico presenta a un entrenador como Claudio Vivas, ayudante de Bielsa y que ya en algún momento fue apuntado por Unión pero para ocupar un cargo de coordinación de divisiones inferiores, hoy con contrato vigente en Bolívar pero con la posibilidad de salida. Después, siempre hablando de “foráneos”, se menciona el nombre de “Pipo” Gorosito y luego está la chance de Eduardo Magnín o de Claudio Gugnali, estos últimos más identificados con la institución por su pasado laboral, más cercano en el caso de Magnín, que dirigió la reserva hasta hace un año.



Se mencionaron otros nombres, como los de Troglio y Coleoni, que hasta la semana pasada fueron desestimados. “Con ellos no hablamos en ningún momento”, se encargó de señalar una fuente consultada por El Litoral.

"Queremos tener un cuerpo técnico realista, abierto, que tenga justicia en cuanto a si los chicos merecen o no la oportunidad. Los que tengan que jugar, jugarán; los que deban esperar, esperarán, pero no armaremos el equipo condicionado por lo económico, no corresponde y es riesgoso”. Luis Spahn, presidente de Unión.

Vivas: “Conmigo nadie habló”



Desde La Plata, el director técnico de Bolívar, Claudio Vivas, aclaró que ningún directivo de Unión se comunicó con él y advirtió que tiene contrato con el club del vecino país. “Por el momento estoy vinculado al club y trabajando en esta pandemia”, resaltó.



“En realidad no sólo surgió mi nombre, hubo una buena cantidad de entrenadores que fueron mencionados por ese club, pero nadie se contacto conmigo y si lo hubieran hecho tendría que haber solicitado permiso a la directiva de Bolívar porque yo tengo un contrato firmado con ellos”, explicó el entrenador que viajó a su país con permiso de Baisa, la empresa que financia a la Academia.



Desde hace casi dos semanas, el apellido de Vivas aparece como candidato para dirigir al equipo santafesino. “No me han llamado, no acostumbro a hacer cosas que no puedo hacerlas. Unión busca hace rato un entrenador y lo que ellos buscan, por lo que leí y escuché en los canales de televisión de mi país, es un entrenador que le dé prioridad a los juveniles y en esa lista estoy nominado, pero yo no tuve contacto con nadie”, reforzó, entrevistado por Deporte Total. El director técnico contó que está en La Plata porque “me gusta el lugar para vivir desde que dirigí a Estudiantes”.