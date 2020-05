Comerciantes rafaelinos medianamente conformes con ventas de los primeros días

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Satisfecho se mostró un porcentaje levemente superior a la mitad de los encuestados, la mayoría no tuvo que recurrir a los créditos y ayudas para sostener la actividad y el empleo y están a medias conforme con la restricción horario.

Juan Carlos Scalzo



Los datos surgen de un sondeo realizado por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), entre el 12 y 17 de mayo últimos, para conocer cómo se desenvolvió el comercio frente a todas las medidas que deben observarse para desarrollar la actividad y como van sorteando la vorágine de un día a día totalmente inusual.



Los datos fueron proporcionados por 91 comercios de la ciudad.



A la hora de analizar la información, se puede detectar que, en cuanto al protocolo de Covid-19, prácticamente la totalidad de los encuestados (98,9%) manifiesta estar informado sobre las disposiciones que establecen el gobierno provincial y el gobierno municipal sobre los protocolos y pasos para habilitar su comercio. El 82,4% ya lo confeccionó y lo cargó en la página que la Provincia dispuso. Por otro lado, el 94,5% expresó que sus clientes respetan las pautas de prevención impuestas en sus comercios, lo que da indicios de que la comunicación que brindan es buena.



Para conocer si las ventas de la primera semana que reabrieron al público, cubrieron sus expectativas, se les solicitó a los comerciantes puntuar en una escala del 1 al 10 su valoración, siendo 1 “no cubrieron las expectativas”, y 10 “superaron las expectativas”. El promedio que se obtuvo de todas respuestas recabadas es de 5,45, es decir, no se manifiesta un gran porcentaje de insatisfacción o satisfacción total con respecto a las ventas en general.



En otro orden, se les solicitó a los encuestados que valoren el nivel de acuerdo/desacuerdo con los horarios de atención planteados por el gobierno. Siendo 1 “en desacuerdo” y 10 “muy de acuerdo”. Teniendo en cuenta lo siguiente los horarios de lunes a viernes, establecidos por los decretos y ordenanzas correspondientes. En base a esto, el promedio de respuestas obtuvo como resultado un 5,93 de acuerdo/desacuerdo, esto indica que, en la masa de comerciantes, no hay un gran nivel de acuerdo o desacuerdo con los horarios planteados. Con respecto a la circulación de personas por zonas comerciales, según el 74,7% de los encuestados, de lunes a viernes existe mayor movimiento a partir de las 15 hs.



En cuanto a los créditos anunciados, los que se ofrecían a una tasa del 24%, el 70,3% no lo solicitó. El 16,5% lo solicitó y se lo otorgaron sin inconvenientes. El 8,8% está esperando una resolución, y al resto se lo negaron. Con respecto a los créditos a tasa cero, el 57,1% no lo solicitó, el 23,1% lo solicitó y se lo negaron. El 8,8% lo solicitó, pero no se lo otorgaron aún. Finalmente, el 11% lo solicitó y se lo otorgaron.



También se consultó acerca del Salario Complementario para los Trabajadores, según las respuestas obtenidas el 44% tramitó y lo obtuvo sin inconvenientes, el 11% lo solicitó, pero no se lo otorgaron aún. El 7,7% lo solicitó y se lo negaron. En cambio, el 37,4% no lo solicitó.



Por último, se preguntó si tenían personal afectado a la suspensión prevista en el art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Recordando que CAC, CAME y UDECA, suscribieron con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) un convenio de emergencia por suspensión de actividades con el fin del sostenimiento de los puestos de trabajo y las actividades productivas. El resultado que arrojó la encuesta es que solo el 6,6% cuenta con personal suspendido según el art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.



Como conclusión, el 46,15% aún no ha accedido a ningún tipo de crédito o beneficio, ya sea porque las medidas no se las aprueban o no califican por requisitos, en otros casos tienen la aprobación, pero siguen en la espera para que se concrete, y en otros porque es la misma empresa quien no lo ha solicitado.