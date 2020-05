https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sergio Rapisarda

"Los clubes no van a llegar a octubre sin jugar al fútbol"

El titular velezano dijo que “habrá que cruzar los dedos” para que la televisión le siga pagando a los clubes. Crédito: Archivo



El presidente de Vélez Sarsfield, alertó que las entidades necesitarán ayuda económica externa para llegar hasta el último trimestre si no se reanuda antes la actividad. "La salud es lo principal, pero los clubes no llegarán a octubre o noviembre", sentenció.

“Tendremos que mover algo, alguna ley de salvataje o que la FIFA active el Plan Marshall del que se habló”, advirtió Rapisarda en declaraciones a radio Del Plata. El titular velezano agregó que el fútbol argentino también tendrá que “cruzar los dedos” para que la televisión le siga pagando a los clubes la mensualidad correspondiente a los derechos audiovisuales. Mientras tanto, Vélez ya tiene aprobada su adhesión el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) del gobierno nacional y espera recibir en los próximos días la ayuda económica para pagar los sueldos de los empleados. En este contexto, Rapisarda consideró una “incógnita” la fecha de regreso del fútbol, pero indicó que según lo que habló con los médicos del club y distintos especialistas, seguramente será después del invierno. Más allá de la incertidumbre, el presidente del “Fortín” sigue trabajando en el armado del plantel que en el reinicio de la actividad será conducido por Mauricio Pellegrino, un entrenador con “ADN de Vélez” que reemplazará a Gabriel Heinze en el cargo. En este sentido, Rapisarda informó que siguen las tratativas con Racing Club para la continuidad de Ricardo Centurión y no descartó la posibilidad de ceder un futbolista propio para retener al atacante. Asimismo, el presidente se refirió al interés por repatriar al mediocampista Augusto Fernández, actualmente sin club tras su experiencia en el fútbol chino. “Lo llamó (Pablo) Cavallero (manager del club) hace un mes y medio y se sintió movilizado, pero también tiene ofertas de España y de la MLS (Estados Unidos). Queremos ser prudentes con nuestro presupuesto”, remarcó. En cuanto a las salidas, Rapisarda admitió que difícilmente puedan renovar el préstamo del delantero Maximiliano Romero, que vence el próximo 30 de junio y deberá volver al PSV Eindhoven de Países Bajos. Dayro Moreno participó de un siniestro vial El colombiano Dayro Moreno, futbolista de Talleres, participó de un siniestro vial en la ciudad de Córdoba y la policía provincial incautó bebidas alcohólicas dentro del vehículo en el que viajaba con otros dos ocupantes. Moreno, de 34 años, se trasladaba en una camioneta manejada por su amigo y representante venezolano, Oscar Huerto Bustos (33), que impactó contra una moto conducida por una joven de 24 años en el cruce de Avenida Armada Argentina y Esquel, al sur de la capital. La camioneta continuó su marcha por Esquel hasta que el conductor se percató de lo sucedido y regresó al lugar para asistir a la joven accidentada, informaron fuentes policiales al Canal 12 de Córdoba. La chica del motovehículo (una Honda Wave) sufrió traumatismos leves y el colombiano junto a sus dos acompañantes —también viajaba una mujer— fueron demorados en una Unidad Judicial. La policía incautó bebidas alcohólicas en la camioneta y la fiscalía deberá determinar si el futbolista y las otras dos personas violaron el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige por la pandemia de coronavirus. Araujo se despide de Huracán El defensor Carlos Araujo se despidió “con un dolor inmenso” por la decisión del director técnico, Israel Damonte, de no considerarlo en sus planes, lo que impidió una salida más acorde a sus expectativas. “Me despido con un dolor inmenso por irme de esta manera, tengo un gran sentimiento hacia este club, he vivido momentos maravillosos como también de sufrimiento, pero siempre defendiendo con alma, corazón y vida la camiseta del “Globo”, escribió “Pipi” Araujo en su cuenta de Instagram. “Quiero agradecer a todos los compañeros que tuve en estos años, directivos, en especial a todos los auxiliares (cuerpo médico, utileros, colaboradores que están al servicio del plantel), también a técnicos de inferiores, a los empleados del estadio y de La Quemita por el afecto de siempre. Gracias a Huracán he conocido a personas especiales que me han llenado el corazón. Deseo que el Globo emprenda un camino de éxitos como el club grande que es”, anheló. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

