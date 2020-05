https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.05.2020

16:59

Fin de un ciclo histórico de “pipo” en el “matador” Gorosito se va de Tigre

Las distancias que separan a Néstor Gorosito de Central Córdoba de Santiago del Estero se siguen acortando, ya que el técnico hoy está lejos de renovar su contrato con Tigre y el club norteño lo tiene en sus planes para reemplazar al renunciante Sergio Coleoni.El vínculo de ‘Pipo‘ con el club de Victoria vence el próximo 30 de junio y según allegados a la institución su intención es no continuar, destacándose entre alguna de esas razones para no hacerlo el hecho de que el ‘Matador‘ tiene en principio pocas chances de retornar a primera división, algo que por lo pronto los santiagueños tienen asegurado por las próximas dos temporadas.Gorosito, que el pasado jueves 14 de mayo cumplió 56 años, tomó al equipo casi condenado al descenso y lo llevó a ser campeón de la Copa de la Superliga, aunque no pudo impedir que bajara a la Primera Nacional.Y en este certamen Tigre quedó relegado al quinto puesto de la Zona 2 al momento de suspenderse la competencia, que en caso de reanudarse se jugará mediante un octogonal con los cuatro primeros de cada uno de los dos grupos. Los azulgranas quedaron, con 28 unidades, cinco puntos por debajo del cuarto, Deportivo Riestra (33).