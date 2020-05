Faurie: "La respuesta a la crisis pasa por aumentar nuestro mercado, no achicarlo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El excanciller sostuvo que para salir de la parálisis suscitada por el Covid-19 “no será suficiente con el mercado argentino” y abogó por una “estrategia de vinculación mundial”. Aseguró que la postpandemia requerirá mayor diálogo multilateral frente a la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Además, alertó sobre el riesgo de las dificultades hídricas en nuestra región.

El excanciller Jorge Faurie participó de un encuentro virtual durante la última semana convocado por la Asociación Civil Río Paraná de Santa Fe. Durante casi dos horas, el embajador en la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri expuso sobre Relaciones Exteriores en el marco de la pandemia de Covid-19. También se refirió al modo de gestión del actual gobierno de Alberto Fernández y las tensiones políticas entre Estados Unidos y China.



El excanciller evaluó el impacto de la pandemia en la economía mundial. “De alguna forma, se han interrumpido todas las corrientes de comercio, por lo que en este momento deberíamos estar luchando por la libertad de mercado que teníamos previamente al primero de marzo, seguir defendiendo esas porciones del mercado y continuar el trabajo por la consolidación de estos acuerdos”, aseguró.



Faurie sostuvo que Argentina debe considerar la expansión del mercado como salida a la crisis global: “Son tiempos de mayor negociación y vinculación, no de mayor aislamiento”, dijo. “La respuesta de la crisis, en el plano económico comercial, debiera pasar por incrementar nuestro mercado, no por tener menos. Si nos quedamos reducidos al mercado argentino, no será suficiente para sostenernos. La economía de nuestro país necesita exportación porque, además, estamos extremadamente endeudados. Todo esto forma parte de un tejido económico que requiere estar vinculado al mundo a pesar de que tengamos políticos de diferente ideología”, sostuvo Faurie.



Expuso sobre las “extendidas negociaciones” con la Unión Europea, que derivaron en la firma bajo su gestión del “Acuerdo de Preferencias Arancelarias”. Y se refirió a la decisión del Gobierno nacional de abandonar las mesas de diálogo con Corea del Sur, Canadá y Singapur: “Con estos países se negociamos beneficios arancelarios, ya que el Mercosur es uno de los espacios regionales con más alto índice de protección y esto quita mucha competitividad. Además, este tipo de tratados de comercio son un vector de ordenamiento porque genera obligaciones, estándares a cumplir, reglamentaciones”, agregó Faurie, quien dijo que las declaraciones del canciller Felipe Solá desencadenan “una gran confusión sobre cuál es el compromiso de Argentina en abrir sectorialmente la economía a futuro”.



Futuro comercial



Respecto de la incertidumbre despertada por la pandemia, el excanciller dijo que “todos los argentinos deberíamos estar preocupados sobre el rumbo de la política mundial”. “Más allá de las predicciones de los cientistas políticos, creo que la globalización es un componente de la vida a la cual estamos acostumbrados y que nos dejó un mundo con elementos y equipamientos tecnológicos de última generación”, agregó.



“Vamos a tener que generar diálogo particularmente en el frente multilateral, formando parte del grupo de países que van a luchar por reglas nuevas. La Argentina no puede imponer reglas propias para el coronavirus. Estas discusiones se hacen por vía de mesas de negociación, buscando fomentar una sociedad democrática y que trabaje por la libertad, que respete los derechos fundamentales de pensamiento y que quieren que haya mejores condiciones de vida para sus pueblos”, dijo Faurie.



“Creo que tenemos que estar vinculados al mundo porque estamos en un período de redefinición de liderazgo, cuyas definiciones continuarán luego de la pandemia para determinar un período. Para nosotros, es necesario la defensa de la libertad, la construcción de sociedades fundadas sobre procesos democráticos, la elección periódica. Tenemos que defender los valores, la idea de mundo”, agregó.



Tensiones geopolíticas



Además de los efectos sanitarios, la pandemia desencadenó una fuerte discusión sobre la hegemonía política mundial derivadas de las emergencias económicas y sanitarias. Al respecto, Faurie consideró que la disputa entre Estados Unidos y China “será el desafío más relevante para los próximos años, donde ambos luchan por las áreas de influencia”. Y explicó que “el modelo chino es un mercado importantísimo para Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina; mientras, Estados Unidos ya tiene su propia producción de los productos que nosotros vendemos”.



A al vez, advirtió que “es preciso tener en claro que nuestro financiamiento libre proviene básicamente del mercado, donde la opinión de los Estados Unidos es muy relevante, como quedó demostrado en el facilitamiento vía Fondo Monetario Internacional a mitad del año pasado”.



En cambio, sostuvo que “China sólo financia lo que le interesa para su propio desarrollo”. De acuerdo a ello, “se ha movido inteligentemente en los organismos internacionales, siendo el financista principal en un organismo muy relevante para nosotros que es el de la Agricultura y la Alimentación (FAO)”, por lo que consideró “una pena” que “Argentina no esté sentada junto a los países del Mercosur para dar una respuesta”.



Dificultades hídricas



Otro de los temas abordados fue la histórica bajante del Río Paraná que afecta de modo directo a la provincia de Santa Fe. Faurie, que es santafesino, destacó que “en nuestra gestión le otorgamos una atención prioritaria” y advirtió que “toda la cuestión climática impacta particularmente en Brasil, que está dando privilegiando sus necesidades en detrimento de los demás países”. Por este motivo, pidió “sentarse dialogar por un acuerdo internacional”, considerando que es uno de los temas fundamental para la integración física y económica de nuestra región.



Además, advirtió sobre otro problema menos mencionado con Uruguay “Con financiamiento chino, Uruguay está creando un gran puerto pesquero unido a Montevideo que va a ser el puerto de factoría de todos los buques que pescan legal o ilegalmente en la zona de las aguas territoriales Argentina, especialmente en la milla 201”. “Esta operación afecta sobre el Río de la Plata, en los peces que están en el agua, en el tráfico marítimo, en el tráfico que se genera para subir por la hidrovía Paraná-Paraguay que es un gran una gran vena de la economía”.



Encuentros



A raíz de la pandemia del Covid-19, desde la Asociación Civil Río Paraná se llevan adelante una serie de diálogos abiertos al público. Además de Jorge Faurie, la semana pasada expusieron referentes del espacio ideológico como la politóloga Antonella S. Marty y el historiador Nicolás Márquez. Esta semana el ciclo continuará el jueves 28 a las 19.30 con el asesor financiero Miguel de Oromí; mientras, el viernes 29 a las 19 participarán el periodista e historiador Rogelio Alaniz y el actor y político Luis Brandoni.