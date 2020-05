https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El diputado santafesino acusó al senador del Frente de Todos de querer llevarlo "por delante" y "cortarle el uso de la palabra".

Comisión Bicameral de Deuda Exterior Fuerte cruce entre Laspina y Mayans en una una reunión por videoconferencia

El diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina tuvo este martes un exabrupto durante la reunión de la Comisión Bicameral de Deuda Exterior, al acusar al senador del Frente de Todos José Mayans de querer llevarlo "por delante" y "cortarle el uso de la palabra", en medio de un exabrupto.

En el marco de una reunión por videoconferencia, Laspina brindó una extensa ponencia sobre el endeudamiento externo del país, luego de que varios legisladores del oficialismo cuestionaran la toma de deuda por parte de la gestión de Juntos por el Cambio.

Mayans, que preside la comisión, le pidió en varias oportunidades que "vaya redondeando", en medio de críticas por parte de legisladores de Juntos por el Cambio sobre el uso del tiempo y del propio Laspina, que perdió los estribos y, golpeando la mesa, vociferó: "Hemos escuchado a todos, esto es una falta de respeto, ustedes quieren hacer política con esto".

Luego de que Mayans lo acusara de "irrespetuoso" con el resto de los legisladores por extenderse en el uso de la palabra, Laspina explotó: "¡Usted es un irrespetuoso! Me quiere llevar por delante, me pechea. ¡Yo tendré cara pero no soy boludo, eh!".

"Si no quiere que hable dígamelo, pero para eso anulemos el debate de la comisión", agregó el diputado nacional y vicepresidente de la comisión.

Luego del exabrupto se escuchó la queja de la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, que pidió "cuidar las formas" y al diputado Rodolfo Tailhade, que chicaneó: "Te ponés como loco cuando hay que investigar a tus amigos".

Finalmente, Laspina pidió "disculpas" y reconoció haberse "extralimitado".

