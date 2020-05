https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.05.2020 - Última actualización - 17:44

17:41

José Sand, en pie de guerra "Los dirigentes quieren tapar con la pandemia lo malo que hicieron desde hace 10 años" El goleador de Lanús. José Sand, se convirtió en un severo y solitario crítico de la dirigencia del fútbol argentino y un acérrimo defensor de sus colegas, especialmente los del fútbol de ascenso, y este lunes ratificó esas posturas con una fuerte declaración.

“Es una vergüenza lo que hacen. Con la pandemia quieren tapar todo lo malo que vienen haciendo desde hace 10 años, y los jugadores siempre son los perjudicados”, le confió a TyC Sports el atacante granate al referirse a las consecuencias de la suspensión de los campeonatos y la finalización de los contratos a fin de junio.

“Hablé con Hernán Arboleya (vicepresidente de Lanús y de la nueva Liga Profesional), y le dije lo que pienso. Quieren sanear los clubes ahora, pero me pregunto por qué no lo hacen siempre. Después del 30 de junio, cuando se terminen los contratos de muchos jugadores, quisiera saber qué tipo de campeonato se podrá jugar en el ascenso”, preguntó.

“Pepe”, que el 17 de julio cumplirá 40 años, siguió con sus interrogantes al resaltar que cuando se vuelva a entrenar “no se sabe para qué servirá esa preparación, porque el campeonato argentino, a diferencia de muchos europeos, lo dieron por terminado. En cualquier momento nos van a decir que jugaremos cinco contra cinco”, ironizó.

“Y si volvemos a jugar y hay contagiados, habrá que solidarizarse, porque será peligroso para todos. Cuando (el capitán de Lanús, Lautaro) Acosta tuvo la primera reunión con el gremio, me dijo si quería sumarme a las reuniones, pero para la segunda no pude estar. Pero en algún momento tengo que hacerlo. Yo le dije al ‘Laucha’ que no podía prorrogar mi contrato si no sé cuándo se va a jugar, porque no le quiero sacar seis meses al club sin trabajar”. advirtió.

“Pero ahora es lógico que cuando a un jugador se le está por terminar su contrato debe estar preocupado. Por ejemplo en Boca Unidos, de Corrientes (está en el Federal A), donde yo jugué, liberaron a todos los futbolistas. Por eso es mi bronca”, remarcó. “Yo tengo a mi hermano en la Primera Nacional (Darío Sand es el arquero de Agropecuario, de Carlos Casares) y amigos en el Federal A, y me duele que les toquen el trabajo. Acá parece que se suspende el fútbol, no hay descensos, y nadie dice nada. Yo sé que hablar como lo hago me va a traer consecuencias si quiero seguir en el fútbol. Ya me pasó de tener que irme de algunos clubes por hablar”, reveló.

Sobre su futuro destacó que no sabe si podrá seguir “porque entrenando solo siempre se cruza la idea de abandonar. Por lo pronto, primero debo renovar mi contrato en junio. Supuestamente esta semana me tengo que reunir con los dirigentes de Lanús. El técnico (Luis) Zubeldía me dijo que quiere que siga. Y voy a intentar seguir para poder retirarme en cancha con 40 años, pero si el fútbol vuelve en enero van a ser ocho meses que estaré parado. Y seguramente cuando volvamos no habrá amistosos. Yo vine para retirarme en Lanús, pero ahora no sé, porque el fútbol va a cambiar, para bien o para mal, ya que al no haber descensos, no habrá presión”, culminó.

Banfield celebró los 80 años de su estadio Florencio Sola

Banfield celebró el pasado lunes los 80 años de su estadio, el Florencio “Lencho” Sola, que fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 y en esa oportunidad fue considerado como uno de los más modernos del fútbol argentino, incluyendo algunos clubes de los denominados “grandes” como San Lorenzo, ya que la totalidad de sus tribunas eran de cemento.

El Sola también tiene la particularidad de estar ubicado en una zona residencial de la bella ciudad de Banfield, rodeados de chalets con techos de teja y una frondosa arboleda que caracteriza al barrio en el que está enclavado.

El nombre se debe a Florencio “Lencho” Sola, quien fuera presidente del club albiverde entre 1947 y 1954, y su apertura futbolística se registró el 6 de octubre de 1940 en un cotejo ante Independiente, de Avellaneda, que se impuso por 1-0 con gol del máximo anotador del fútbol argentino, el paraguayo Arsenio Erico. Ese estadio Banfield lo mantuvo invulnerable durante 49 partidos entre 1950 y 1953, y está ubicado entre las calles Gallo, Arenales, Granaderos y Lugano.

El estadio banfileño, remodelado en 2006, tiene una capacidad global para 35.000 espectadores y varios sectores responden a nombres de figuras señeras de la entidad de todos los tiempos como Valentín Suárez, histórico presidente de los años 60 que fue interventor de AFA y creador de los campeonatos nacionales que con el tiempo dieron paso a la B Nacional y en la siguiente mutación a la actual Primera Nacional, aunque en sus orígenes la competencia se realizaba entre equipos de primera división y otros clasificados de ligas del interior del país. Otros nombres que se destacan como recuerdo y homenajes están dedicados a futbolistas como Eliseo Mouriño de los 50 y más acá en el tiempo, a principios del siglo XXI, José Luis “Garrafa” Sánchez.

La de Banfield fue la cuarta cancha íntegramente de cemento construida en Argentina detrás de las de Atlético Tucumán, que se levantó en 1922, Independiente de Avellaneda (1928) y River Plate (1939), mientras que Boca Juniors inauguró la mítica Bombonera el mismo día que lo hizo el “Taladro” y este lunes también celebró sus 80 años.

Renunció el presidente de la Federación chilena de fútbol

La Federación chilena de fútbol, más reconocida como ANFP, aprobó la renuncia del presidente Sebastián Moreno, quien continuará en funciones hasta las elecciones fijadas para el 31 de julio. A poco más de un año de su asunción, Moreno formalizó su renuncia ante el consejo de dirigentes pero continuará en funciones hasta el 30 de julio, acompañado por cuatro nuevos directores que fueron votados por el mismo cuerpo de directivos.

Moreno asumió en enero del año pasado y tenía mandato hasta 2022, pero no pudo solucionar una crisis política interna que lo tenía como foco principal, según informó el portal del diario La Tercera. “Renuncio para generar nuevos caminos de entendimiento, pensando en el futuro de la actividad. También para que de una vez por todas existan señales y acciones concretas para que algunos dejen sus intereses particulares y piensen en la importancia del fútbol en nuestra sociedad”, dijo Moreno ante el primer Consejo Extraordinario de Presidentes de la historia por vía virtual, según confirmó la ANFP en su comunicado.