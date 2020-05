https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.05.2020

Fitch Rating y Standard & Poors

Calificadoras de riesgo colocaron a la Argentina en "default restringido"

Tras la decisión del Gobierno de no cubrir un vencimiento por más de US$ 500 millones correspondiente a intereses de tres títulos.

