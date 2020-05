https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.05.2020 - Última actualización - 19:44

19:39

Tarea polémica

Córdoba aclaró que los cuadernillos del "viral" no son provinciales

El Ministerio de Educación aseguró que el cuadernillo de matemática con errores no fue producido por la cartera y pidió disculpas por la confusión.

