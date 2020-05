Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Barrenderos

VECINA DE CANDIOTI SUR

“Quisiera preguntarle al señor intendente o al secretario de Higiene ¿qué pasa con los barrenderos en barrio Candioti Sur? Hace un mes que no pasan por zonas de Marcial Candioti, Necochea, Alvear, zona de pista de skate, de bicisenda... Vivo barriendo la calle, con el monto de TGI que pago. No se juntan las hojas ¡con el peligro que significa si llega a llover fuerte! ¡La tierra nos ahoga!, ¿qué pasa?, no hay paro. En tiempo de cuarentena es un servicio que en otros barrios no se suspendió. Exigimos que se cumpla con la higiene que estos tiempos exigen y se nos retribuya en limpieza lo que abonamos mensualmente. Quisiera saber qué pasa. Gracias por el espacio”.

Planificar las salidas

SILVIA ALEGRE

“Escuché al intendente de la ciudad cuando se organizó esa prueba piloto en el centro, el sábado 16 a la mañana, para ver cómo funcionan los protocolos, con controles y todo. Quiero decirle que tuve que ir a pagar en una casa de electrodomésticos mi cuenta y el centro era un caos: la gente sin barbijo, llevándose por delante, ¡tremendo! Me parece que las cosas hay que planificarlas y hacerlas bien. Gracias a El Litoral por darnos el espacio y permitir que opinemos”.

Escenarios inseguros

ALFREDO SALOMÓN

“Murió Sergio Denis. Si los escenarios hubieran sido controlados, fiscalizados, inspeccionados, para ofrecer el máximo de seguridad a los artistas, lo tendríamos vivo. Su muerte es producto de la irresponsabilidad y de la desidia de los que tienen escenarios inseguros. Ahí hay responsables, y de ahora en adelante no se debe permitir un escenario que no dé seguridad total”.

Vacuna antigripal

OSCAR MURO

“Sería bueno que las autoridades que correspondan den a conocer los lugares de vacunación antigripal para mayores de 65 años. Ya que mi señora hace un mes que lo está intentando. Las farmacias de cercanía no tienen vacunas; el dispensario de Guadalupe, tampoco tiene; la Farmacia Luz y Fuerza, a la cual su obra social está adherida, no tiene. En Córdoba incluso suspendieron la vacunación de Pami por lo mismo y aquí, o hay mala información o alguien miente. Muchas gracias”.

Dos pandemias

MARIO PILO

“Nadie es profeta en su tierra, por ello refrendamos un comunicado de la Iglesia argentina, que desmiente que pueda haber un conflicto o contradicción entre salud y economía. Pues sin salud no hay economía, pero sin economía no hay salud. Con sus errores, muchos y aciertos dolorosos, Alemania, Suecia, Dinamarca, Islandia, etc., jugaron no con la disyuntiva o una u otra, sino con el sí a ambas, pero no son prioridades en una sola. Vivir o comer, son las dos prioridades. Por supuesto, esto lo entienden los pocos estadistas que quedan en el mundo; un mundo tan lejano de los De Gaulle, Churchill, Golda Meir, Kennedy, Khrushchev, etc., que da pena. Quedan muchos, demasiados, gobernantes inútiles, pero ojo, votados, que no sirven ni para servir como autoridades”.

Varados en el exterior

FRANCISCA NÉLIDA PÉREZ

“Soy de la ciudad de Firmat. Les pido por favor que sigan insistiendo sobre el traslado de los que están varados en el exterior. Ustedes tuvieron la gentileza de distribuir la información sobre la Secretaría de Cooperación Internacional Regional Santa Fe y gracias a eso se pudieron comunicar con Julieta De San Felix, que es la titular de esa secretaría. Por favor, les pedimos que lo sigan mostrando, que sigan haciendo hincapié en eso. Los leo todos los días. Yo vivo en Caba y uso el celular para leer las informaciones de ustedes. Yo fui docente en el norte de Santa Fe y tengo familiares en el exterior con tres criaturas, hace 60 días. Pido por favor que insistan sobre el tema. Muchas gracias”.