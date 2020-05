Twitter dice por primera vez que un tuit de Trump es engañoso

Twitter incluyó hoy primera vez una mención de "verificar los datos" a dos tuits de Donald Trump que afirmaban que el voto por correo era "fraudulento", un hito para la red social, acusada de ser laxa en sus normas con el mandatario.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....