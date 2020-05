Preocupa al radicalismo la falta de respuesta del gobierno provincial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fascendini recordó el compromiso de Perotti de convocar a una amplia mesa de diálogo con los partidos políticos. Exigen mejor control de los límites interprovinciales así como la apertura a mayores actividades de servicios.

El comité provincial de la Unión Cívica Radical respaldó el planteo del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales partidarios sobre el reclamo del urgente envío de fondos previstos por el Coronavirus y la ley de Necesidad Pública pero también se quejó de la falta de respuestas concretas del gobierno provincial a las propuestas presentadas el pasado 12 de mayo ante el propio Omar Perotti. “Nos preocupa la inacción del gobierno y la falta de respuestas” le dijo a EL Litoral el presidente del radicalismo Carlos Fascendini.

El esperancino encabezó ayer una reunión remota de la mesa del comité provincial para repasar la realidad santafesina. “Hubo un compromiso del gobierno de convocar a una amplia reunión política para analizar la situación de la provincia y no la ha convocado”, agregó.

En la jornada un documento político marcará estas preocupaciones que surgieron del diálogo donde participaron los restantes integrantes de la mesa, alguno de ellos con problemas de conexión. “Hay mucha preocupación por lo que viene en materia económica, nos parece adecuado reunir a partidos, entidades, para analizar la salida”, añadió. “Tengo la sensación de que empresa que se cae no se levanta y debemos evitarlo” para luego considerar exiguos los fondos que tienen las Agencias de Desarrollo ante la alta demanda de créditos para mantener abierta algunas pymes o minipymes.

Fascendini expuso los reclamos que hicieron los demás integrantes de la mesa por los débiles controles en los límites provinciales. “Buenos Aires, Chaco y Córdoba han tenido casos y no se hacen estrictos controles en el ingreso a Santa Fe”, aseguró. También expuso la preocupación en gran parte de la provincia por la falta de habilitaciones de mayores actividades educativas y de servicios. “No habilitan jardines maternales, no habilitan gimnasios, no habilitan actividad gastronómico pero tampoco les llega la ayuda a esos sectores que están desesperados” afirmó. Acotó que también la ayuda nacional se hace desear.

Otro reclamo expuesto es por la falta de transporte interprovincial que impide el viaje de trabajadores a otros lugares para desarrollar sus tareas y puso como ejemplo la preocupación en localidades del norte por los efectivos policiales que deben ir a prestar servicios a ciudades del sur santafesino. “El gobierno no se ocupa del transporte donde además está paralizado el urbano en las grandes ciudades”, sumó.

El pasado 12 de mayo, Fascendini y referentes de todas las líneas internas del radicalismo tuvieron un extenso encuentro con Omar Perotti y tres de sus ministros. Las partes se retiraron satisfechas y con el compromiso de ahondar el diálogo, de atender la situación de municipios y comunas. “Vemos que esto tampoco se cumplió, nuestros intendentes están preocupados porque se votaron leyes y ahora no llegan los recursos. Los municipios se encuentran ante una mayor demanda social y sanitaria y no tienen fondos. Hay una exigencia -justa- de los gremios de avanzar en negociaciones paritarias pero deben saber los recursos con los que cuentan para pagar salarios y el medio aguinaldo el mes próximo” remató.

Encuentro

Antes de disponerse el aislamiento preventivo, el presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, había anunciado una visita a la provincia de Santa Fe que se iba a iniciar en Sunchales. El encuentro se viene postergando por la continuidad de las restricciones. Ahora, se acordó que el miércoles venidero, las mesas del radicalismo nacional y del santafesino mantendrán una reunión por videoconferencia para analizar la situación nacional y la provincial.