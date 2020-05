Presos: de las comisarías a los pabellones de aislamiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La medida es transitoria, hasta que se generen plazas en los penales de la provincia que ya están superpoblados. La reubicación obedece a la decisión de Marcelo Saín de prohibir de aquí en más el alojamiento de detenidos en dependencias policiales.

Una resolución firmada el viernes por el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, tomó por sorpresa hasta a algunos de sus pares del gabinete. La disposición establece que a partir de ahora, las comisarías ya no podrán alojar presos. En rigor, eso es lo que corresponde; los reclusos deben estar en los penales de la provincia, y no en dependencias policiales. Pero el Sistema Penitenciario también está colapsado y de allí que la decisión de Saín haya derivado en un problema político: si los presos no pueden estar ya en comisarías, deben ser recibidos por los establecimientos carcelarios que dependen del ministerio de Gobierno, pero que tampoco tienen espacio ocioso. El titular de la cartera, Esteban Borgonovo, supo de la decisión de Saín cuando la resolución ya estaba firmada. Desde entonces, en el ámbito de la Casa Gris se sucedieron las reuniones para intentar coordinar y hallar una solución al tema. Las deliberaciones continuarán por las próximas horas.

No va más



Consultado por El Litoral, el Jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, defendió y justificó la decisión de Saín.



“Es poner simplemente en tinta y papel, como lo ha hecho el ministro, un problema que viene de décadas en la provincia”, sostuvo. “Primero -continúo-, los policías no estamos entrenados para cuidar presos; no es nuestra función. Y en segundo término, se ha llegado a una situación en la que tenemos 700 presos en sede policial”.



Sarnaglia aseguró que esa situación “nos saca personal de la calle y, además, es una aberración cómo está viviendo esa gente (por los internos). El ministro (Saín) ha dicho en sus considerandos que esa gente está en un tránsito judicial, no para ser castigada; así que algo había que hacer en algún momento. Ahora hay que resolver el problema de infraestructura, pero yo soy el Jefe de Policía de la provincia y eso me excede. En la policía ya no pueden seguir estando”, sentenció.

En crisis



Por su parte, el secretario de Servicios Penitenciario, Walter Gálvez, advirtió que también las cárceles provinciales están en crisis.



“El Servicio Penitenciario no tiene capacidad ociosa y eso sucede desde hace bastante tiempo. El 18 de diciembre pasado fue la primera declaración (periodística) que formulé y ya ahí advertía que teníamos una superpoblación de unos 600 internos, superando la capacidad del Servicio Penitenciario”, advirtió.

- ¿Entonces a dónde van a ir esos internos?



- Es importante decir que hoy nosotros no podemos seguir recibiendo presos de comisarías sin antes hacerles el hisopado y aislarlos catorce días, con lo cual tenemos que barajar y tener en cuenta muchas acciones. Hay algunos espacios de aislamiento que tenemos preparados (para eventuales casos sospechosos de Covid-19 en los penales). En esa situación se encuentra también el penal de Recreo. Los primeros catorce días que son los que corresponden al aislamiento, los vamos a ir ubicando ahí. Y se les harán los hisopados correspondientes para no generar intranquilidad en el resto de los internos. Porque hay que recordar que hoy la población penal no recibe visitas por lo cual también es reticente a todo ingreso masivo a cualquiera de las cárceles. Estamos en una situación de crisis. Lo venimos diciendo. Vamos a trabajar coordinadamente con Seguridad para resolverlo.

- Habla de coordinación pero parece que no la hubo cuando el Ministerio de Seguridad tomó la decisión...



- Nosotros recibimos la información que se plasmó en la resolución del ministro el viernes por la noche. Allí tomamos conocimiento.

- ¿No hubo consultas al Ministerio de Gobierno?



- El ministro no tiene por qué consultarnos sobre sus resoluciones. Entendemos también que el Ministerio de Seguridad, por la situación que atraviesan las comisarías, tiene que responder ante diferentes reclamos de derechos humanos y Hábeas Corpus que se presentan, con lo cual no voy a hacer una valoración de esa situación. Sí como Ministerio de Gobierno tenemos que dar las respuestas que estén a nuestro alcance y que tampoco son muchas. Estamos esperanzados en que en algunos meses tengamos la nueva Unidad III, en el complejo penitenciario de Rosario, con capacidad para 325 internos. Allí la situación podría normalizarse un poco, pero hoy sigue siendo crítica.

- ¿Cuántos son los internos de comisarías que deberían trasladarse?



- El excedente son 120 internos básicamente de la Unidad Regional I, y algunos más en los departamentos General López, San Lorenzo y Castellanos. Pero el grueso está aquí, en Santa Fe, donde no hay alcaidías.

- ¿Que plazos manejan para esos traslados?



- Lo haremos progresivamente, semana a semana, porque cada grupo de traslado se tiene que aislar. Esa situación nos obliga a hacerlo por grupos, de manera coordinada y ordenada para no generar conflictos en los penales.