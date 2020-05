Pirola: "Trabajamos para visibilizar las posiciones de todos y cada uno"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El senador por Las Colonias dialogó con medios de comunicación donde expresó que "la expectativa es que al no darse nuevos casos en Las Colonias se pueda pensar en nuevas flexibilizaciones que apoyamos, pero sin dejar de escuchar a todos los profesionales de la salud que conforman el comité de crisis provincial y destacando la necesidad de cuidar la vida por, sobre todo”.

El senador por Las Colonias dialogó con medios de comunicación donde expresó que "la expectativa es que al no darse nuevos casos en Las Colonias se pueda pensar en nuevas flexibilizaciones que apoyamos, pero sin dejar de escuchar a todos los profesionales de la salud que conforman el comité de crisis provincial y destacando la necesidad de cuidar la vida por, sobre todo".

“Si acompañamos la realidad de cada una de las familias, comercios de emprendedores para esto representamos desde el comité de crisis local cada una de estas voces elevando cada requerimiento, en el entendimiento que la situación económica debe ser contemplada en el marco de esta responsabilidad civil que nos trajo hasta aquí y considerando que de no cumplirse con los protocolos debe volverse atrás, ene so siempre prima el sentido común y mi tarea es representar el sentir de los habitantes de Las Colonias y en eso estamos y seguimos adelante”.

“El trabajo para generar ampliaciones es siempre en conjunto, nace de los mismos vecinos que son escuchados por intendentes, presidentes comunales y representantes de cámaras empresariales, por quien escribe de manera directa para luego consensuado un protocolo elevarlo a la autoridades provinciales para su evaluación, así funciona y en este marco pudimos avanzar y lo seguiremos haciendo en la manera de lo posible, teniendo en cuenta siempre que hay actividades que son habilitadas por la provincia y otras por la nación, son estas últimas las que más dificultades tenemos, pero seguimos intentando se entiendan las diferentes realidades que por lo que estamos viendo sucede y bueno eso es un muy buen dato”, explicaba el legislador provincial.

Cuarentena comunitaria

“Avanzamos con propuestas innovadoras que nos permitan reunir características positivas de ambas propuestas como lo son la cuarentena voluntaria en los hogares lo máximo posible a la vez de mayores aperturas con los cuidados necesarios para posibilitar la actividad productiva con más potencia, teniendo la responsabilidad civil de cumplir de manera estricta todos los protocolos, la idea surge de esta escucha activa que realizamos de todos los sectores y de los datos de la realidad, según los datos es posible solicitar una cuarentena comunitaria para Las Colonias”, expresó Pirola.

Más adelante continuando sobre este tema el legislador provincial sostuvo: “Siempre teniendo muy presente que el incumplimiento de los establecido como normas sanitarias genera la expansión de la enfermedad de manera muy rápida e incontrolable lo vimos en AMBA y lo vimos en Córdoba como casos más recientes por eso hay que ir con mucho cuidado, lo cierto es que con mucho esfuerzo fuimos controlando entre todos y en Las Colonias la famosa curva que nos permita que el sistema de salud no colapse, con eso en la cabeza hay que buscar las alternativas para que el impacto negativo que genera este aislamiento se revierta de la mejor manera y es cierto que quienes habitamos nuestro Departamento tenemos en el trabajo y la producción ese motor que caracteriza nuestras vidas es un balance que seguimos proponiendo para que futuras aperturas no supongan un retroceso que no sólo demora nuevamente la actividad productiva sino pone en riesgo todo lo conseguido”.

Representando los intereses de todos



Consultado por su posición ante nuevas flexibilizaciones expresó: “Si es cierto que llevo la voz de todos allí donde debe ser escuchada a instancias provinciales o nacionales según corresponda siempre siguiendo los pasos correspondientes porque si hay otra enseñanza que deja esta crisis sin precedentes es que nadie sale de esto solo, es una práctica que en nuestro caso la venimos implementando en el cargo desde el primer día pero que esta crisis extraordinaria se encargó de visibilizar, las mejores soluciones son siempre entre todos, responsabilidad de muchos y en eso estamos llevando la voz de quienes representamos a aquellos lugares donde debe y tiene que ser escuchada”.

En este sentido aclaró: “El Comité Departamental trabaja todos los días evaluando la dinámica de cada una de las comunidades, recibiendo las solicitudes de cada uno de los sectores, consultando al sector de salud y escuchando a los vecinos para luego ordenar y elevar cada una de la propuestas, en este sentido y teniendo como novedad la nueva prórroga del aislamiento seguramente volveremos a elevar nuevas propuestas de flexibilización al gobierno provincial para su evaluación, teniendo en cuenta la no presencia de casos en Las Colonias” sumó el representante territorial por Las Colonias.

“Nos ocupa seguir acompañando entre otros a bares y restaurantes a gimnasios y jardines maternales solo por citar a algunos para que puedan encontrar una manera de trabajar en esta nueva normalidad, pero siempre sin descuidar el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias, es una decisión que entendemos es difícil pero desde nuestro lugar es responsabilidad hacer visibles todas las posiciones y en eso trabajamos todos los días”, cerró el senador Rubén Pirola.