“A Colón le ganamos bien ganado en la cancha y le ganamos como se debe”, dijo el futbolista. Y redobló la ofensiva desde Ecuador: “Le ganamos en la cancha, no con documentos, ni con trampas”.

Pasaron más de seis meses pero la “Final Única” parece que se sigue jugando. Es que entre las protestas sabaleras en la Conmebol y la denuncia de Técnico Universitario en la FIFA, la polémica no parece terminar. Ahora, el que se sumó —desde Ecuador— es el capitán de Independiente del Valle, Luis Fernando León, histórico jugador del campeón sudamericano 2019.



En medio de idas y vueltas, cartas-documento (sobre todo allá en su país) y declaraciones cruzadas en medios argentinos y ecuatorianos, Luis Fernando León —histórico de Independiente del Valle— fue contundente: “Es un comentario mío y a la criolla, hay que ser bien sucio para intentar dañar la imagen de una institución que vino desde abajo, que tuvo años duros cuando subió a la Serie “A”. Y cuando se habla de este tema, Colón debería ser el menos indicado en salir a hablar, le ganamos bien ganado en la cancha y le ganamos como se debe”.



Respecto a lo que pasó en “La Olla” el 9/11, agregó: “Los respetamos hasta lo último. Le ganamos bien, jugando muy bien. No lo digo yo, lo dicen los comentaristas argentinos que sabemos que son muy duros a la hora de dar un comentario. A Colón le ganamos en la cancha, no con documentos, ni con trampas. Técnico Universitario tuvo problemas por hacer algo que no debían hacer, qué se puede esperar de alguien que no está siendo leal o derecho. Cuando alguien te quiere hacer daño lo busca de todas las maneras. Además, somos un club ecuatoriano”.



Pero, además, quien apareció en escena también fue el gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales y en declaraciones a Radio La Red 102.1 expresó: “Entregamos el finiquito del jugador del club anterior, el contrato nuevo y el carnet a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y así lo inscribimos a Jorge Pinos en Copa Sudamericana. No sé dónde está la falla. Esperamos ir a declarar y que se destapen cosas feas”.



Sobre el momento especial y polémico del fútbol ecuatoriano, sobre el cual también se fundamenta el reclamo de Colón, Morales disparó: “La reunión del sábado fue más llevadera. Sorprendió bastante lo que manifestó Castañeira, lleva mucho tiempo en fútbol ecuatoriano y es director de LigaPro. Logramos se aplace al 22 de junio en Consejo de presidentes votar por plan A o B. Recordemos que la Federación Ecuatoriana no aceptó hacerse cargo de la serie B, no es adecuado subir a 18 equipos en serie A. Deseamos torneos con mayor competitividad y tranquilidad económica. Fue fabuloso que se transmita la sesión para que sepan quién es quién. La votación del sábado fue abrumadora, los clubes se unieron por el bien del fútbol ecuatoriano y se dejó de lado la parte política”.



Plazo en Conmebol



De cara a lo que será el fallo del Comité de Apelaciones de la Conmebol, se vienen días de definiciones en la sede de Luque, respecto al reclamo del Club Atlético Colón por la figura de “Fraude Deportivo” en torno al fichaje de Jorge Vladimir Pinos.



Independiente del Valle solicitó una prórroga, como consecuencia del coronavirus, lo que le fue otorgado: este lunes 1 de junio debe presentar sus papeles y sus pruebas. Desde ese día, se calcula un mes y medio para que Conmebol emita el fallo.



En primer lugar, la Unidad Disciplinaria le dijo que no al reclamo de Colón en el mismo mes de noviembre del año pasado. Ahora, el reclamo está en el Comité de Apelaciones. Si Conmebol le vuelve a decir “no” a Colón, la entidad del barrio Centenario irá con su reclamo al TAS de Suiza.