Después del sacudón por el “no” de Sergio Rondina, Spahn dijo que “en junio estará el nuevo entrenador”. ¿Cuál es la idea?: “Quizás alguno, en medio del coronavirus, se va del club donde está”, afirman.

Pablo Guede, ex San Lorenzo, dejó de ser técnico de Morelia: “Se hizo oficial el anuncio de la salida del estratega argentino; se va en buenos términos con la directiva michoacana. El técnico argentino llevó a una semifinal a Morelia en el Apertura 2019”, anunciaron ayer los medios mexicanos. Crédito: Mauricio Garin

La prioridad sigue siendo alguien con rodaje Unión abre un compás de espera: ¿DT modo Covid-19?

Luego del temblor por el “no” de Rondina, los dirigentes de Unión deben barajar y dar de nuevo. “El “Huevo era el uno... el uno... el uno...”, repiten. Era el perfil ideal por Madelón: laburo, mira inferiores, conoce el ascenso. Spahn ya avisó: “En junio estará el nuevo DT”.



¿Cuál es la idea de los dirigentes y Zuccarelli?. Si a la palabra idea se la vincula, en este caso, con lo “ideal”, los tips son:



— 1) Que en lugar de Madelón venga un DT “curtido” y con rodaje. O sea: con experiencia

— 2) Evitar repetir, si se puede, viejos escenarios. O sea no “apurarse” con Mosset como pasó con Juan Pablo Pumpido y no inventar “cosas raras” como con Pablo “Pomelo” Marini

Ahora, bien... ¿qué hay en el mercado?. Poco y nada. De Felippe, Asad, Coleoni, Coyette... ninguna termina de “cerrar del todo”. En el caso de nombres como Eduardo Magnín o Claudio Gugnali son “opciones”. Sólo eso por ahora.



En consecuencia, Unión quiere tomarse unos días para esperar algún entrenador que se desvincule de su club actual por “culpa” de la pandemia. Ejemplo: ayer se volvió Pablo Guede, ex San Lorenzo, de México. En el caso de Claudio Vivas, en el Bolívar de La Paz, podría hacer lo mismo.



“Quizás aparece algo, vamos a esperar al menos una semana más”, deslizaron ante la consulta de El Litoral. Así, luego del “no” del “Huevo”, Unión espera un “milagro técnico” en modo Covid-19. ¿Se le dará?.



Magnín: “La gente me quiere”



En diálogo con Radio Gol 96.7, Eduardo Magnín habló sobre la posibilidad de ser DT de Unión: “Contacto tengo, porque nunca lo perdí al contacto con los dirigentes, ahora si hacés referencia al llamado concreto para ofrecerme el cargo conmigo no hablaron. Pero sí estoy en contacto con dirigentes, tengo una buena relación con el presidente (Luis Spahn) y charlamos pero por otros temas”.



En cuanto a las versiones de un posible representante fue claro: “Deben hablar conmigo, yo ya aclaré las cosas con quien las debía aclarar. Esto es como yo les decía a los jugadores, si juegan bien no van a necesitar representantes en el tema de los técnicos es lo mismo. A mí en Unión me conocen, saben cuando estoy contento, triste o enojado y conocen mi forma de trabajar. Si ellos tienen la intención de que vuelva al club tienen que hablar conmigo, no es necesario un mediador”.



Como se sabe, en la encuesta exclusiva de El Litoral, los hinchas y socios de Unión eligieron de manera contundente a Eduardo Magnín. “Claro que me fijo en eso, si la gente es el club. Lo tomo con muchísimo agradecimiento por ese deseo, además me llena de orgullo y hay mucha gente que sabe del amor que siento por el club. Y creo que se refleja en eso y es muy importante tener la aprobación de la gente”.



A la hora de hablar del cuerpo técnico y la posibilidad de sumar a Roberto Trotta, fue claro y contundente: “No hay misterio ni escondo cosas. Con Roberto tengo una relación de años, le tengo mucho aprecio y me encantaría que podamos trabajar juntos. Ya se lo manifesté, hace tres años que venimos hablando de esta posibilidad con Roberto, porque nunca perdimos el contacto. Es un deseo mío, por lo cual lo tendría en cuenta, como también tendría en cuenta a un montón de gente capacitada que ya trabajó conmigo.Pero no puedo adelantarme, porque también en caso que se dé el llamado, habría que ver cuales son las condiciones y qué pretenden los dirigentes y las posibilidades para conformar un cuerpo técnico que sea competitivo”.



Finalmente, en lo que hace a la relación con Martín Zuccarelli contó: “El contacto con el mánager era permanente, tuvimos las charlas que teníamos que tener, él miraba los entrenamientos, nunca tuve un sí ni un no con Martín, es la realidad. Cuando me fui me manifestó de forma agradable que yo le podía dar su número de teléfono a quien desee para que le de referencias mías”.



Para cerrar, Eduardo Magnín dijo: “La ilusión es una cosa y la realidad es otra, acá la realidad es que hay un montón de gente que desea que llegue al club y eso es un orgullo enorme. No es fácil contar con la aprobación y el cariño de tanta gente. La ilusión se puede romper de un momento para otro, me paso un millón de veces y puede volver a pasar, es parte de esta profesión”.

“Entiendo que los dirigentes están analizando otras cuestiones y en su momento tomarán una decisión. No tengo dudas de que lo harán buscando el mejor camino para Unión, ya sea Magnín u otro técnico. Tengo la tranquilidad que estando en Unión siempre trabajé con muchísimo compromiso y ganas y los resultados están a la vista”. Eduardo Magnín, ex DT reserva Unión

¿Corre lo de Guede?



“Para mí el fútbol es de los futbolistas”, así comenzó Pablo Guede un emotivo video publicado en las redes sociales de Monarcas Morelia para anunciar la salida del entrenador. El conjunto de la Monarquía hizo oficial el cese del estratega que llegó en agosto del año pasado.



El término de la relación fue de manera cordial entre directiva y entrenador, por ello la publicación de un material en el que se ve a Pablo Guede dando un último discurso a la afición, además de las imágenes de sus entrenamientos cuando gritaba palabras de aliento a los futbolistas.