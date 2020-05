"Sería ideal tener técnico, hay mucha incertidumbre"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Integra el lote de futbolistas profesionales a los cuales se les termina el vínculo el mes que viene. Tiene ganas de quedarse en Unión pero dice que nadie habló con él ni con su representante.

Fueron 18 partidos de la Superliga, 2 más por las copas criollas y 2 más por la Copa Sudamericana frente al poderoso Atlético Mineiro de Brasil, al cual el Tate eliminó. Milo, ex Arsenal y San Martín de San Juan, dice que le encantaría quedarse en Santa Fe y renovar con Unión.

Federico Milo fue uno de los jugadores que llegó a Unión como refuerzo hace un año por pedido de Leo Madelón y recomendado por el “Moncho” Ruiz, viejo conocedor de Arsenal de Sarandí, por donde había pasado el lateral-volante por izquierda.



Ahora, el ex Viaducto y San Juan, es uno de los jugadores —son nueve en total—, que cumple el entrenamiento en cuarentena, observa como se acerca la fecha del 30 de junio, que marca el final de su vínculo.



El diálogo con “Unión en Tu Dial” (FM 91.5), hizo mención a varios temas: su contrato, la salida de Leo Madelón como DT, del fútbol sin descenso y la clasificación del Tate a la segunda fase de la Sudamericana, eliminando al Mineiro de Brasil en Belo Horizonte.

Estas son las frases más importantes de Federico Milo:



— “Estoy en Santa Fe pasando la cuarentena. Entrenando con el grupo y esperando con ansias que esto termine rápido. Hacemos entrenamientos grupales, tres veces a la semana, vamos variando los días, pero estamos constantemente entrenando”.



— “Hay que rebuscársela con lo que tenemos. Estoy en una casa y tengo más espacio. El plan de alimentación es lo principal. Sabíamos que iba a ser largo e iba influir. Tenemos una lista de comida saludable para mantenernos”.



— “¿Sacar los descensos?. Para mí no tiene sentido, no tenés una competencia como para que el campeonato lo terminen así, no vas a arriesgar a traer jugadores”.



— “No tuve contacto con los dirigentes del club. Mi representante sí y ya tiene un panorama. Faltan detalles y cerrar un par de cosas para saber qué va a pasar conmigo en Unión”.



— “Me encantaría quedarme en Unión. La gente me recibió muy bien. Me gustaría quedarme unos años para seguir logrando cosas positivas con el club”.



— “Sería lo ideal tener el técnico para saber a quién va a tener en cuenta o no. Hay mucha incertidumbre, hay muchos chicos que están esperando lo mismo”.



— “Me sorprendió la salida de Madelón, como le sorprendió a todo el grupo. No lo esperábamos así cómo se dio de una día para el otro”.



— “Leo ya estaba fastidioso porque se le habían ido 3 o 4 jugadores importantes. Nosotros tratamos de contenerlo y calmarlo ya que se quería ir antes de que arranque el campeonato y eso iba a ser un desastre”.



— “Llegó un momento que él entendió que no daba para más y es respetable, pero nos tomó de sorpresa porque fue a mitad de semana, a días de un partido que teníamos que jugar. Nos golpeó mucho, pero tratamos de dar vuelta la página porque sabíamos que teníamos el partido con Arsenal”.



— “Madelón dejó la vara alta. Nosotros dejamos afuera a un grande Brasil, algo que disfruté en lo personal contento y alegre por cómo se vivía todo en Santa Fe; por la fase y por el rival. Fue una satisfacción grande y doble porque fue difícil y lo supimos hacer de buena manera”.



— “Sufrimos, como sufrieron todos los hinchas. No nos relajamos, sabíamos que iba a ser así, estábamos confiados del buen partido que hicimos en Santa Fe. Lo de los hinchas fue impresionante. La caravana, la puerta del hotel. Fue un empujón bárbaro, eso te contagiaba”.



— “La noche previa al partido con Mineiro nos costó un poco dormir, pero estábamos bastantes tranquilos”.

Suspendido el Barisone



En su cuenta de Twitter oficial, el Club Atlético Unión informa que “por la pandemia de Coronavirus, no se disputará este año el Torneo Internacional de fútbol infantil “Diego Barisone” organizado por la escuelita de fútbol del Club”.



“Debido a la situación actual y teniendo en cuenta que en esta oportunidad se esperaban más de 3500 jugadores provenientes de 8 países sudamericanos, se decidió priorizar la salud de todos y respetar el prestigio conseguido con tanto sacrificio. ¡Nos reencontramos en 2021!”, informa el Club Atlético Unión en su cuenta oficial @clubaunion.