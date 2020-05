https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.05.2020 - Última actualización - 16:38

16:36

Para ampliar la Bombonera hay que conseguir mucho dinero Ameal: "Necesitamos la estrategia de Napoleón: plata, plata y plata" El presidente de Boca se refirió a la posibilidad de ampliar el estadio a 80.000 espectadores con un plan muy particular, ya que deben comprar 129 propiedades linderas.

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, aseguró que tiene como objetivo ampliar la Bombonera, pero para ello necesita adquirir las 129 propiedades linderas al estadio, y piensa hacerlo utilizando la séptima estrategia de Napoleón Bonaparte para alcanzar el éxito: “plata, plata y plata”.

Boca necesita en primera instancia para alcanzar ese propósito, esbozado en radio La Red, conseguir el financiamiento para la compra de las dos manzanas ubicadas detrás de los palcos y preferenciales de la Bombonera, y en eso estaba el club cuando comenzó la pandemia de coronavirus. “Sabemos que no es algo sencillo de lograr, pero para hacerlo necesitamos aplicar la estrategia que tenía Napoleón para llegar a la victoria: plata, plata y plata”, apreció Ameal.

“A Napoleón le preguntaron un día cuál era su mayor estrategia y dijo eso: ‘plata, plata y plata’. Y nosotros la necesitamos para comprar las 129 propiedades que rodean al estadio”, explicó Ameal respecto de las construcciones que se levantan en las manzanas comprendidas entre las calles Del Valle Iberlucea, Brandsen, Aristóbulo del Valle y Antonio Zolezzi.

Las otras seis estrategias que manejaba el militar y estadista francés para alcanzar el éxito eran: “Exactitud: conciencia, investigación y planificación continua. Velocidad: reducir la resistencia, aumentar la urgencia y centrarse en un foco de resultados. Flexibilidad: construir equipos flexibles, capacitados y unificados. Simplicidad: claridad, con objetivos sencillos en los mensajes y procesos. Carácter: Integridad, tranquilidad y responsabilidad. Moral: Tener un fin, propósito, reconocimiento y recompensas”.

Seguramente todo eso le hará falta también a Boca para convencer a los vecinos circundantes al estadio Camilo Cichero, que el lunes cumplió 80 años, de vender sus propiedades. Por el momento, solamente 40 de esos 129 aseguraron que lo harían. “Ojalá podamos concretarlo, porque del resto de los propietarios, hay varios que están usurpando sus propiedades y otros que están especulando con el precio”, advirtió.

“Es que todos los que conocemos la Bombonera sabemos lo que es, lo que transmite, y una prueba de ello es que hasta el propio entrenador de la selección, Lionel Scaloni, pidió jugar las eliminatorias en nuestro estadio”, refirió Ameal.

El integrante de la Subcomisión de Historia de Boca Juniors, Sergio Lodise, le dijo a Télam que “quienes hicieron la Bombonera (el arquitecto Víctor Sulcic y el ingeniero José Del Pini) sabían que siempre estaría donde está ahora. La identificación con el barrio de La Boca fue muy particular e hizo que siempre llamara la atención”. Por eso Ameal ratifica que el templo “xeneize” no se mudará, simplemente extenderá sus alas.

Benedetto: “Boca nunca murió porque es el único que no descendió”

El ex centrodelantero xeneize Darío Benedetto aseguró que “Boca nunca murió porque es el único que no descendió”, en respuesta a los burlas de simpatizantes de River por la final de Copa Libertadores perdida en Madrid en tiempo suplementario.

“Boca nunca murió. Mancha es otra cosa, todo el mundo lo sabe. Soy un agradecido de haber jugado una final con Boca, aunque la haya perdido. Todos saben lo que es peor. Boca nunca murió porque es el único que no descendió. No va morir nunca. Siempre va a ser el más grande”, dijo a Fox Sports el delantero, actualmente en Olympique de Marsella.

Luego se refirió a las declaraciones de Anibal Matellán, que trabajó junto a Nicolás Burdisso en la gerencia deportiva del club, en las que mencionó su desilusión por algunos jugadores que tras la derrota con River dejaron la institución, entre ellos Benedetto. “Les di mis explicaciones a él y al presidente. A Daniel Angelici le dije que si me daban la oportunidad de jugar en Europa quería aprovecharla porque era uno de mis sueños. Hoy lo estoy cumpliendo y no me arrepiento”, explicó.

Por último comentó: “El mundo Boca nunca me cansó ni me a cansar. Ya me había acostumbrado a la presión que es jugar en Boca. A los 29 años me vinieron a buscar de Europa. No sé cuantos jugadores se fueron de Argentina a un equipo grande de Europa”. Benedetto, de 30 años, estuvo en Boca desde junio de 2016 hasta julio de 2019, jugó 76 partidos, hizo 44 goles y salió campeón en las temporadas 2016/17 y 2017/18 y en la Supercopa Argentina de 2018.

Materazzi confiesa: “Hubiese ido gratis a Boca”

El ex defensor Marco Materazzi, campeón del mundo en Alemania 2006, confesó que hubiese ido “gratis” a Boca Juniors hace una década.

“Hace 10 años podría haber jugado en Boca tranquilamente, hubiese ido gratis. Era mi sueño y una experiencia que uno debe tener en su vida”, contó el ex Inter de Milán. “Cuando lo vi a Daniele (De Rossi) con la camiseta de Boca, en la Bombonera, un poco me arrepentí”, reconoció Materazzi en una entrevista con TNT Sports.

Materazzi, una de las figuras del fútbol italiano en los últimos años, tiene tatuado el escudo de Boca y recordó que uno de sus sueños “era estar en la despedida oficial de Martín Palermo” en junio del 2011. “Me falta la camiseta de Boca de Martín Palermo. Tengo la de De Rossi y la de Carlitos Tevez. Igual cualquier camiseta de Boca es linda”, valoró.

Además, Materazzi, cinco veces campeón de la liga de Italia con Inter y de la Liga de Campeones de Europa 2010, chicaneó a River: “Prefiero perder la final y no descender”. Por otro lado, el ex defensor aseguró que Diego Milito, ex compañero en Inter, lo quiso convencer para hacerse de Racing pero “no lo logró”.

“Tuve compañeros argentinos de todo tipo, jugué con muchos de los buenos menos con Lionel Messi. Me llevé muy bien con todos y les agradezco porque me ayudaron a ganar todo”, comentó. Además, el ahora entrenador en China opinó sobre la posible salida de Lautaro Martínez de Inter a Barcelona: “El Inter trajo a Lautaro Martínez a Europa y todavía tiene mucho para dar, si se nos va perdemos el futuro. Por más que en el Barcelona Messi esté enamorado de él, allí Lautaro no va a ser el más importante”.