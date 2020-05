https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.05.2020 - Última actualización - 16:42

16:41

Lo aprobó por unanimidad Diputados. Pero el PJ de General Obligado puso el grito en el cielo. Y la comunidad reconquistense, mayoritariamente, rechazó la iniciativa. Resta la venia del Senado.

Reconquista Polémica por media sanción para que el Hospital pase a llamarse "Hermes Binner" Lo aprobó por unanimidad Diputados. Pero el PJ de General Obligado puso el grito en el cielo. Y la comunidad reconquistense, mayoritariamente, rechazó la iniciativa. Resta la venia del Senado.

Gustavo Capeletti | region@ellitoral.com

La media sanción que por el voto unánime de sus miembros otorgó en la última sesión la Cámara de Diputados al proyecto de cambio de nombre del edificio del Hospital Regional Reconquista, disparó una encendida polémica en el seno de la comunidad norteña.

En tren de situar en tiempo y espacio la cuestión, vale decir que la iniciativa fue obra del entonces diputado provincial Héctor Gregoret (acompañado por sus pares Galdeano y Mascheroni) que en 2019 presentó el proyecto para “ponerle el nombre de Dr. Hermes Juan Binner al nuevo Hospital de Reconquista”, según trajo al presente el ex legislador tras conocerse la noticia.

Gregoret aprovechó para recordar “el proceso histórico de esta obra, el viejo Hospital de Reconquista tenía un proyecto de remodelación y ampliación, incluso la empresa Electroluz había ganado la licitación”.

Pero, como la provincia “no firmaba el contrato de obras, por ese tiempo me tocaba presidir el Concejo Municipal de Reconquista y junto a mis pares y a los propietarios de la empresa fuimos recibido por el entonces gobernador Hermes Binner quien nos dijo que esa obra no se iba a hacer, que había otro modelo de salud, que se iba a hacer un gran hospital para todo el norte provincial”, repasó.

El dirigente radical rememoró que “otro escollo que hubo que superar fue la cuestión del terreno que era municipal, ese cargo era cedido por Vialidad para la construcción de la terminal de ómnibus; debimos cambiar el cargo, eso también nos llevó tiempo”.

Hoy, ya con el Hospital terminado y mucho más acá en el tiempo “resulta fácil no recordar todo lo que nos fue pasando, pero sentirnos parte de este logro no satisface muchísimo. Quiero agradecer a la actual composición de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe por el acompañamiento unánime de mi proyecto pese a ya no formar parte de ella”, expresó.

En tanto, la actual diputada progresista María Laura Corgniali - que reimpulsó el proyecto inicial - puso de relieve que “Binner se merece este reconocimiento, pensó y desarrolló la salud pública en la provincia. Primero como intendente de Rosario, luego como gobernador miró hacia el norte y con este Hospital vino a reparar una deuda histórica con todos los vecinos y vecinas de los departamentos más alejados de las grandes ciudades”.

“Absoluto rechazo”

Empero, la decisión legislativa no cayó nada bien dentro del Partido Justicialista de General Obligado que a través de su junta departamental manifestó su “absoluto rechazo” a la decisión emanada por Diputados de pasar a denominar “Dr. Hermes Juan Binner” al nuevo edificio.

El espacio tildó al acto de “inconsulto” y de “desconocimiento del significado que tiene como patrimonio cultural la nominación de la institución Hospital Reconquista”, sumado a la “carencia de argumentaciones que justifiquen cambiar el nombre del Hospital Regional “Olga Stucky de Rizzi”.

El Justicialismo del norte sostuvo que la modernización que impuso su funcionamiento, tanto así como su cambio de locación, no implican desconocer la historia de que fue la comunidad toda de Reconquista la que pidió sin ninguna oposición que el Hospital Regional llevara el nombre de quien presidió la institución durante 36 años (1915 a 1951).

Desde la Fundación de la Sociedad de Damas de Beneficencia de Reconquista en el año 1895 y hasta 1951, año en el cual la provincia recibió la donación sin cargo ni condiciones del inmueble donde el Hospital de Caridad, funcionó exitosamente para toda la región hasta ese momento con los fondos casi exclusivos de la citada Sociedad de Beneficencia, que incluso se ocupaba de pagar, con sus propios fondos, los sueldos de médicos, de hacer la huerta de donde se proveían para dar de comer a los enfermos, historió el PJ.

Hasta hoy en día, a través de las Damas Voluntarias y su Cooperadora, que los sucedieron en el tiempo, podemos seguir viendo su “desinteresada colaboración y obra, siempre respaldando y sosteniendo la institución, hecho que justifica dicho homenaje y reconocimiento perpetuado en su nombre”.

“Nuestro Hospital surge de la gestión ciudadana y tiene su nombre ‘Olga Stucky de Rizzi’ y exigimos en consecuencia que se respete la historia de la institución, de la ciudad y de la región que sí tienen memoria y respetan la voluntad popular”.

En contra

En pocas horas, el grupo abierto de Facebook creado bajo la denominación “No al cambio del nombre del Hospital Regional Olga Stucky de Rizzi” sumó 940 miembros. Una rápida mirada a los comentarios de los usuarios grafica la postura marcadamente renuente a la aprobación legislativa de renombrar el nosocomio.

“Los oficialismos de turno siempre intentaron cambiar el nombre de nuestro Hospital. Todos intentos fallidos ante la movilización del pueblo de Reconquista. Estos tiempos de cuarentena nos encuentran desprevenidos, encerrados y lo están por lograr a espaldas del pueblo”, apuntó un miembro; “los hijos de Reconquista no deben olvidar el altruismo de alguien que generosamente contribuyó a que la ciudad forjara el futuro”, sostuvo una vecina.

En tanto, otra habitante de la ciudad con rango de funcionaria provincial reflexionó: “Nuestro Hospital hace muchos años tiene un nombre. Es el de una mujer. Que si bien no fue médica tuvo su protagonismo relacionado con la época como Pta. de las Damas Voluntarias, institución que aún se encuentra dentro del mismo. Es la persona que además donó el predio donde se construyó el primero hospital. Por otro lado, nuestra ciudad y región tiene varios nombres de médicos o personal de la salud que por su trayectoria han aportado a la salud de la población. ¿Es decisión de la Cámara de Diputados sin consultar con la región decidir sobre este tema? ¿No es este un atropello?”.

Por el momento, resta aún la media sanción de la Cámara de Senadores para que quede firme el proyecto instaurador de una nueva denominación para el centro de salud pública más importante del norte santafesino.