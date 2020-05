https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.05.2020 - Última actualización - 16:45

El presidente de Talleres, polémico

"El que no pueda jugar en Primera, que sea un club social o barrial"

Andrés Fassi criticó la suspensión de los descensos por dos temporadas. Crédito: Archivo



El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, pidió que los clubes que no puedan jugar en Primera, que sean “sociales o barriales”, ante la suspensión de los descensos por dos temporadas desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “El club que no pueda mantenerse y jugar en Primera División, deberá ser un club social o barrial. No puede ser profesional. No puede haber 30 equipos en Primera División y 32 en la B”, apuntó Fassi. El dirigente del club cordobés, enfrentado políticamente con la conducción oficial de Claudio Tapia y uno de los impulsores de la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas durante el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que será “importante” que la televisión continúe “pagando los derechos” en estos meses sin competición por la pandemia del coronavirus. De hecho, el empresario del Grupo Pachuca de México comentó: “estamos viendo como algo excepcional, poner un streaming y que la gente de su ciudad tenga que pagar para ver a su club. Por ejemplo, que la gente de Córdoba pague cuando juega Talleres de local”. Además, el hombre que fue cercano a Daniel Angelici le pegó a Tapia y destacó a Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional y de San Lorenzo de Almagro. “Tapia nunca me contestó cada vez que quise hablar con él, a diferencia de Tinelli”, afirmó en declaraciones a Jogo Bonito. Por último, Fassi defendió al futbolista colombiano Dayro Moreno, protagonista de un accidente automovilístico contra una joven motociclista en los últimos días y la policía cordobesa le encontró bebidas alcohólicas en el vehículo: “no violó ninguna situación y fue con su chofer a buscar comida. Estuve en contacto con él y la gente del club también. Fue una situación menor y controlada”. Sin embargo, el delantero dialogó con Radio Caracol y contó que fue a festejar un cumpleaños en plena cuarentena decretada por el gobierno nacional: “estuvimos en la casa de un amigo que cumplía años. Me invitó a almorzar. Fuimos a hacer unas compras, cerca. Venía una señorita en una moto y chocó con la camioneta. Gracias a Dios no le pasó nada”. “La Policía habló con el gerente del equipo y le explicó todo, que ninguno iba borracho. Mi empresario va a hablar con el presidente para aclarar los hechos. Yo estoy tranquilo. A pesar de que todavía no se sabe cuándo se van a reanudar los entrenamientos, tengo contrato hasta diciembre”, cerró. Marcos Díaz se aleja de Boca El arquero Marcos Díaz, cuyo vínculo con Boca Juniors llega hasta el 30 de junio, tiene una oferta del Leganés de España. El ex Colón, que llegó a Boca a comienzos de 2019 —libre de Huracán— tiene grandes chances de emigrar ya que resulta difícil que le renueven el contrato. Además, el guardavallas de 34 años tiene intenciones de jugar pero en Boca solo lo hizo en 6 partidos y adelante suyo tiene a Esteban Andrada, considerado una de las piezas clave del plantel por parte del entrenador Miguel Ángel Russo. En tanto, el defensor uruguayo Lucas Olaza, cuyo pase pertenece al club de la Ribera, continuará en el Celta de Vigo para jugar los once partidos que restan para finalizar la liga española. Al marcador de punta que llego a la institución gallega en enero del 2019 se le vence su vínculo el 30 de junio, con una opción de compra de su ficha por 4 millones euros, pero con el acuerdo entre ambos clubes se dispuso que, de salvarse del descenso, el Celta pueda hacer uso de la opción a fin de año. Vangioni le dijo adiós a Rayados de México El futbolista santafesino Leonel Vangioni, ex defensor de River Plate, oficializó su salida del equipo Rayados de Monterrey de México, con un mensaje de agradecimiento al club al que llegó en el 2017. “Se termina una etapa en mi carrera y quería agradecerle al club Rayados por estos tres años que pasamos juntos y a toda su afición por el respeto y cariño que me brindaron siempre!! Simplemente gracias!!!”, escribió Vangioni en su cuenta de Instagram. Con Rayados, el argentino de 33 años fue campeón de la Copa de México 2017, ganó la liga de fútbol mexicano en 2019 y la Concachampions 2019, por lo que participó del Mundial de clubes del último año. El lateral izquierdo, quien debutó en Newell’s Old Boys de Rosario, se consagró en River (campeón del Torneo Final, Copa Campeonato y Copa Sudamericana en 2014, Recopa, Copa Libertadores y Suruga Bank 2015) y también pasó por Milan de Italia y el seleccionado argentino, terminó su contrato con Rayados y no se lo renovaron en la presente campaña. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

