El decano de Canterbury transmitía su sermón y un gato se metió bajo su sotana

Robert Willis, el decano de Canterbury, se vio obligado a hacer una pausa en su discurso cuando la criatura atravesó la toma y desapareció bajo su sotana.

El video de la catástrofe del gato rápidamente se volvió viral luego de ser compartido por la Catedral de Canterbury.

“¡Leo el gato ha estado haciendo travesuras otra vez! ¿Viste este momento en la oración de la mañana de la semana pasada?”, escribió la catedral en su cuenta de Twitter.

Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW