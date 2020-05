https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex Generación Dorada aprovechó la cuarentena para entrenar

"Pepe" Sánchez no descartó volver a jugar

Sánchez hoy.De civil, pero con la “americana” en la mano. El actual presidente de Bahía Basket, a los 43 años, tiene ganas de volver a jugar profesionalmente. Crédito: Gentileza



El ex Generación Dorada aprovechó la cuarentena para entrenar "Pepe" Sánchez no descartó volver a jugar “Me siento cero kilómetro”, dijo el ex base de la Selección Argentina que ganó la medalla de oro en los JJ.OO. de Atenas 2004. El actual presidente de Bahía Basket tiene 43 años y hace ocho que se retiró, pero... “tengo muchas ganas”, señaló.