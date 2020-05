https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.05.2020

Los días de recreación serán los miércoles, viernes y domingo Habilitan deportes acuáticos y de playa en San Antonio Oeste

El municipio rionegrino de San Antonio Oeste habilitó los deportes acuáticos y otros de playa como el kitesurf, vela, surf, natación en aguas abiertas, salvamento deportivo, kayak, buceo, golf, atletismo, ciclismo, arquería y skate, dijo este miércoles el intendente Adrián Casadei, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.





Los días de recreación serán "los miércoles, viernes y domingo, aunque si todo va bien veremos de ir agregando más días", señaló el jefe comunal en declaraciones radiales y sostuvo que "la gente se comporta bien, utiliza barbijos y mantiene el distanciamiento social".



Ademas, remarcó que "esta etapa pasa por la responsabilidad de los vecinos".



"Las actividades tienen que ver con el inmenso litoral marítimo con el que contamos. Por ejemplo, hace más de diez días hemos flexibilizado la pesca deportiva y hemos autorizado deportes como la vela, el canotaje, el surf, golf, ciclismo, atletismo y tenis en canchas abiertas, entre otros", aclaró el jefe municipal.



Según informó, desde el municipio se pretenden flexibilizar más actividades y están evaluando "reabrir todos los días los comercios no esenciales para ir retomando un funcionamiento normal", indicó Casadei.



Con ese objetivo, se están creando distintos protocolos.



"Para el paddle, en conjunto con los propietarios de las canchas, venimos manteniendo reuniones; también con los dueños de los gimnasios para evaluar la posibilidad de habilitarlos también", dijo el mandatario.



La pesca es una actividad que en San Antonio Oeste "se puede realizar los días que cada persona quiera" y es "un sustento con el que cuenta cada familia", añadió.



En la ciudad costera, los ingresos seguirán siendo rígidos con funcionarios municipales que tienen turnos asignados por semana. "Contamos con una sala de transferencia de mercadería, donde los camiones no ingresan a la ciudad salvo que visite a solo un proveedor. Si fuese así, es acompañado por un automóvil municipal y un coche de la policía, medidas que nos permiten no tener problemas, aunque sabemos que no estamos a salvo tampoco", añadió Casadei.



Además dijo que "la autonomía de los municipios también juega un rol importante, no se puede realizar una comparación entre los municipios porque son realidades distintas, cada determinación de la provincia nos da la posibilidad de adhesión o no, y después cada municipio determina si se puede agregar alguna otra medida", concluyó.





Con información de Télam