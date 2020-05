https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Los partidos a puertas cerradas ya los conocemos!, dijo Didier Seleccionador francés Deschamps rechazó la vuelta del fútbol sin público

El entrenador Didier Deschamps, que condujo a Francia a ganar el Mundial de Rusia 2018, aprobó la decisión de dar por terminada la temporada local pero rechazó la opción del retorno del fútbol con partidos sin público.





"Los partidos a puertas cerradas ya los conocemos, por decisión disciplinaria, o sea con un carácter punitivo. Pero un partido normal se juega sin restricciones y permite el intercambio entre jugadores y el público", afirmó Deschamps en diálogo con el diario francés Le Parisien.



El técnico cuestionó las "imágenes incoherentes" que se ven en los partidos de la Bundesliga, que a diferencia de la Ligue 1 reanudó su actividad sin público.



"Vi la Bundesliga desde que reiniciaron los partidos en Alemania. Claro, se parece al fútbol, pero no hablo del ritmo o la intensidad de los partidos, sino de ciertas imágenes que me parecen incoherentes", remarcó Deschamps.



"Veo jugadores que disputan un partido con todos los elementos propios del fútbol, en particular contactos y disputas del balón, pero luego veo la tribuna, los suplentes con los barbijos a dos metros de distancia uno del otro, y sinceramente no entiendo nada. Es una incoherencia y no me gusta", completó.



En cuanto a la decisión de reanudar la competencia en Alemania, una idea que también buscarán concretar España, Inglaterra e Italia, el técnico de la selección francesa opinó que "responde, obviamente, en primer lugar a un problema económica".



"Miren las decisiones en España e Inglaterra, estos dos grandes países del fútbol que están planificando el reinicio de la Liga y de la Premier League pero decidieron no reanudar los torneos femeninos, que generan menos ingresos. Está todo claro ahí", argumentó finalmente en el mismo tono crítico.





Con información de Télam