Línea directa

Los próceres de Mayo

ALFREDO SALOMÓN

“En el Día de la Patria, 25 de Mayo, digo lo siguiente: San Martín dijo que el mejor Ejército que pueda tener un país es la educación. Sarmiento dijo: los pueblos que progresan son aquellos que priorizan la educación y los ferrocarriles. Y yo pregunto: ¿y los gobernantes actuales no tienen nada para decir? Evidentemente las palabras hablan por sí solas y la verdad no se hace esperar. ¿A quién favorece la ignorancia? Debe ser a los que buscan el voto fácil para gobernar a su antojo. Todos estamos cobijados por la celeste y blanca. Y hoy, 25 de Mayo de 2020, hago votos por el progreso de mi patria para cumplir el viejo sueño de los verdaderos próceres de Mayo. Muchas gracias por el espacio”.

Sin casos positivos

YOLI de Bº MAYORAZ

“Estoy cansada de la cuarentena. Tengo 68 años, cuido a una señora que no está enferma sino que tiene miedo de estar sola. Vive a 6 cuadras de mi casa y no puedo ir a acompañarla. Ya hace 3 meses que estoy sin trabajar y si no voy, no me pagan. Tengo una jubilación que es una miseria y no me alcanza para nada. Por favor, que se pongan las pilas. Vamos a los sanatorios y no hay médicos, nada. Es una vergüenza. Necesitás a Anses y está cerrado. ¡Acá no hay casos!, ¿entonces por qué no flexibilizan la cuarentena? y que se retome la atención y el trabajo en general. Que haya médicos en los sanatorios. Yo no necesito, pero sé de muchos que sí. ¡Basta de la cuarentena!, nos estamos enfermando mentalmente. Los viejos, principalmente, a la gente mayor que no la dejan salir; no se puede trabajar, ¿hasta cuándo? A veces no tenemos para comer los jubilados”.

Repudio

CARLOS LÓPEZ DOLDÁN

“Quiero hacer referencia al robo de placas del Gral. San Martín de la plaza que lleva su nombre. Como ciudadano y miembro de la Asociación Cultural Sanmartiniana quiero expresar mi repudio por los reiterados robos de placas en el Monumento al Gral. José de San Martín. Es lamentable que actos de esta naturaleza se produzcan en pleno centro, frente al Ministerio de Seguridad y Cuartel de Bomberos, además de todas las familias que viven en los alrededores. Parece que en esta ciudad de Santa Fe nadie ve, nadie escucha, y la delincuencia, y quizás asociados, actúan con toda libertad, hiriendo los sentimientos patrios y el espíritu republicano y democrático de nuestra Argentina”.

Imperalismo en el nuevo orden mundial

EDUARDO MARELLI

Desde que la globalización y la informática abrieron las fronteras económicas de los países, ya no existen los imperialismos políticos. Existen los imperialismos de los más poderosos del mundo, esos que no tienen patria, ni nobles ideales, esos que manejan multinacionales y flujos financieros, esos que quieren controlar a la población mundial, reducir el número de habitantes, vacunarnos a todos para beneficiar a los emporios farmacéuticos, hacer quebrar a las pequeñas y medianas empresas para que seamos todos clientes cautivos de las multinacionales. Esos son los que conforman el directorio oculto del “nuevo orden mundial”, y que son los mismos que quieren derrotar a los enemigos de ese orden diabólico: Donald Trump y Jair Bolsonaro. Ellos defienden a América. Por eso son blanco de todas las críticas. Hay quienes están comprados y adoctrinados por el “nuevo orden mundial”. ¡Defendamos todos a América!