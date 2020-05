Acusaron a Javier Milei de recibir el ATP de ANSES

Javier Gerardo Milei, cuya actividad es la de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, cobró el ATP el pasado 7 de mayo, según consta en los registros oficiales del ANSES.

El programa ATP permite que empresas soliciten que ANSES les transfiera la mitad del salario de los trabajadores por hasta dos salarios mínimos. Ante la cada vez mayor cantidad de casos de multinacionales que lo solicitaron, el Comité de Monitoreo y Evaluación encomendó a la AFIP que remita al BCRA y a la CNV la nómina de empresas con más de 800 trabajadores que accedieron al beneficio del programa.

Mirá lo que publicaba hace 10 días el vocero no oficial de @alferdez . El Tweet amenaza a quienes critiquen al Gobierno. ¿No sabe que los ATPs son pedidos por empresas no por individuos? ¿El trabajador es responsable del modo que su empleador se financia? App Cuidar = TERRORISMO pic.twitter.com/zh8WDQKiwP



Milei es un militante en contra de la cuarentena, a la que en un primer momento respaldó, pero luego ante las sucesivas extensiones criticó. Por caso, opinó que se necesitan «100 días de Covid para igualar el número de gente que muere en el planeta tierra durante 24 horas».

El economista liberal se defendió en las redes sociales, donde se armó una gran polémica entre quienes lo criticaban y quienes lo defendían.

El descargo de Milei por cobro de ATP

En medio de la polémica que se generó en redes sociales, Milei se defendió:

FALACIA EL ESTADO TE CUIDA

1. No es cierto que pague parte de tu sueldo, ya que el Estado no genera riqueza sólo se la roba a otros vía impuestos.

2. Si paga con deuda son impuestos futuros y castiga a no votantes y niños por nacer

3. Si emite dinero cobra impuesto inflacionario.