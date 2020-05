https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.05.2020 - Última actualización - 19:01

19:00

J.K.Rowling publica ‘The Ickabog’, una obra infantil que se puede descargar gratuitamente por capítulos antes de llegar a las librerías en noviembre

The Ickabog, lo nuevo de J. K. Rowling La autora de Harry Potter publica un libro infantil para leer gratis online J.K.Rowling publica ‘The Ickabog’, una obra infantil que se puede descargar gratuitamente por capítulos antes de llegar a las librerías en noviembre J.K.Rowling publica ‘The Ickabog’, una obra infantil que se puede descargar gratuitamente por capítulos antes de llegar a las librerías en noviembre

Lo escribió hace más de una década, mientras terminaba la saga de Harry Potter, y lo leía a sus hijos pequeños cada tarde, pero acabó en un armario. Ahora, J.K. Rowling ha decidido publicar, online y de forma gratuita, este cuento infantil “sobre la verdad y el abuso del poder” para acompañar a los niños de todo el mundo que aún siguen encerrados como consecuencia de la pandemia.

Que nadie se haga ilusiones: The Ickabog, como se titula el libro, no es un spin-off de la historia del niño aprendiz de mago más famoso del mundo, como Rowling ha explicado en su propia web. Es más, ni siquiera trata de magia. Aunque es un 'cuento de hadas' no se trata de una precuela o secuela de Harry Potter; de hecho, ni siquiera va de magia Tampoco es una alusión directa a la situación actual pese a lo que esa declaración sobre la “verdad” y el “abuso de poder” pueda traernos a la mente.

La idea, desarrollada hace más de una década “no está destinada a leerse como una respuesta a lo que está sucediendo en el mundo en este momento”. Los temas, añade, son atemporales “y podrían aplicarse a cualquier época o país”.

¿Qué sabemos de la obra?

De momento que se publicará en un portal creado especifícamente, The Ickabog, por capítulos, entre el 26 de mayo y el 10 de julio. Ya están colgados los dos primeros: Fred The Fearless y The Ickabog, y durante las próximas semanas se irán desvelando el resto hasta completar el libro, en inglés.

Ambientada en un lugar imaginario, este cuento de hadas fue escrito como una historia para su lectura en voz alta -ella misma se la leía cada tarde a sus hijos pequeños- pero también es adecuado para que los niños de 7 a 9 años puedan leerla solos. Más adelante, en el mes de noviembre, el libro estará disponible en formato impreso, así como en audiolibro y en libro electrónico, y comenzará a publicarse en otros idiomas (crucemos los dedos porque el español sea de los primeros).

En todos los casos, la autora cederá los derechos en favor de los colectivos más afectados por la crisis de la COVID-19. Concurso de ilustración Para implicar a los lectores, se ha organizado un concurso de ilustración en torno al libro: uno de los aspectos que más ilusión le hace a la escritora, según ha anunciado. Y aunque la elección de las imágenes será responsabilidad de los editores en los diferentes mercados, animó a todos los interesados en subir sus dibujos a twitter con el hashtag #TheIckabog para verlos y comentarlos.

Podés leerlos haciendo clic aquí

Vuelta (o no) a los libros infantiles

Con más de 500 millones de libros vendidos y convertida en la saga más exitosa de la historia, puede que Harry Potter llegase a saturar a su creadora. Por eso decidió darse un respiro al terminar Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, elúltimo de la saga. Un respiro que, al final, fue de varios años, centrándose en publicaciones para adultos. The Ickabog, escrito a intervalos entre los libros del niño mago, cayó en el olvido. La situación de cuarentena la llevó a recuperar la idea. Bajó la caja del altillo, la releyó a sus hijos -ahora adolescentes-, la reescribió “volviendo a un mundo de ficción al que jamás pensé entrar de nuevo” y decidió regalarla a los niños de todo el mundo.

Harry Potter en cuarentena

La publicación de este nuevo libro gratis y online no es la primera iniciativa de J.K.Rowling para ayudar a hacer la cuarentena a niños (vale, y no tan niños). Tras superar ella misma el coronavirus, puso en marcha la plataforma 'Harry Potter at home' con diferentes recursos para que niños, padres profesores lograran darle un toque de magia al confinamiento con actividades, artículos, concursos, puzles y vídeos. Además, diferentes personajes, entre ellos algunos de los protagonistas de la versión cinematográfica como su protagonista, Daniel Radcliffe, han leído capítulos del primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal.