Miércoles 27.05.2020

19:00

Bolsa de Comercio Subas para la soja y el maíz en Rosario

Los precios de la soja y el maíz disponible subieron en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que la mayor parte de los compradores que participaron focalizaron su atención en los granos de la próxima campaña comercial, en especial en cereales.



La soja condición fábrica con entrega inmediata aumentó $ 100 y se ubicó en $ 14.800 la tonelada.



Por el maíz con entrega inmediata se ofreció US$ 110 la tonelada, mientras que la oferta por la condición contractual aumentó US$ 3 y se ubicó en US$ 115 la tonelada.



Para la entrega en julio y agosto el precio negociado fue de US$ 113; septiembre, US$ 116; octubre, US$ 117; noviembre, US$ 118; y diciembre, US$ 120.



Asimismo, volvieron a registrarse ofertas de compra por maíz de la campaña 2020/21, con ofrecimientos para la entrega en marzo y mayo de US$ 120; junio, US$ 115; y julio, US$ 117.



Por trigo de la campaña 2020/21 con entrega en noviembre y diciembre, se ofrecieron abiertamente US$ 155; para la descarga entre el 15 de diciembre y el 15 de enero y todo enero, US$ 158; febrero, US$ 158; y marzo, US$ 160.



Por último, el girasol se mantuvo a US$ 250 la tonelada.



