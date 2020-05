Dady Brieva a Alberto Fernández: "Seamos Venezuela ahora"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El humorista y conductor del programa Volvamos mejores (El Destape Radio), Dady Brieva , realizó un descargo al aire y le habló directamente al presidente de la nación, Alberto Fernández . "Si vamos a ser Venezuela , seamos Venezuela ahora", sostuvo contundente.

El humorista y conductor del programa Volvamos mejores (El Destape Radio), Dady Brieva , realizó un descargo al aire y le habló directamente al presidente de la nación, Alberto Fernández . "Si vamos a ser Venezuela , seamos Venezuela ahora", sostuvo contundente.

"Cuando volvimos creí que no iban a estar más los que estaban, que se iban a investigar, me dio ilusión. Se que no es fácil pero tampoco me quiero quedar con que no es fácil. Porque si no juzgamos, si no intervinimos, si no investigamos, fuimos", sostuvo refiriéndose así a lo poco que, según él, sucede respecto a "castigar" a la supuesta corrupción sucedida durante el mandato de Mauricio Macri .

"Me parece que hoy se armó una movida interesante en las redes. #EsAhoraAlberto, decían en Twitter, y yo te digo Alberto, que seguramente no me estás escuchando porque escuchás otra radio, pero vos fuiste elegido, tenés que hacerte responsable", sostuvo hablándole directamente al mandatario.

"Sé que estás haciendo muchas cosas, pero no se puede más. Carlos Stornelli sigue trabajando, los periodistas hablan como si nada ocurriera. Y ya la verdad es que me siento un estúpido diciéndolo todos los días, y siento que envenenamos al oyente y yo quiero hacer reír a la gente, pero llega un momento en donde hagamos lo que hagamos siempre vamos a ser Venezuela", lanzó sin titubear.

En la misma línea, sostuvo: "Si vamos a terminar así, si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, Cuba y todos esos silogismos que inventaron ellos que no me gustan nada, seamos Venezuela ahora y punto".

Enojado con el Presidente por su supuesto poco accionar frente a juicios y persecución a la oposición, Brieva reiteró de forma clara: "Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela. Ya están dadas las cosas".

Más adelante, tildó a Fernández de "abarcar mucho y apretar poco": "La verdad es que hace rato que pienso que Alberto, nuestro querido Alberto, nuestro capitán, le dieron para hacer la comida y darnos en comer en un picnic y se largó a llover (por la pandemia de coronavirus ) y aparte hay mosquitos y está tratando de hacer todo a la vez. Pero nuestros dirigentes se tienen que dar cuenta que, hasta que no neutralicemos los mosquitos, no nos van a poder dar de comer. Hay cosas que no se pueden hacer si no nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar".

Para finalizar, el conductor pidió censura en los medios "como lo que pasó en Estados Unidos con las Torres Gemelas " y regulación de las noticias como sucede en el país que lidera Nicolás Maduro : "Si sí o sí vamos a ser Venezuela y el populismo, empecemos ahora muchachos y terminemos con esta agónica espera".