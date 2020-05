Trump firmará una orden sobre las redes sociales tras su pelea con Twitter

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmará este jueves una orden ejecutiva sobre las redes sociales 48 horas después de que Twitter iniciase la verificación del contenido de algunos de los mensajes del mandatario, informó la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, anunció a periodistas las intenciones del presidente, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de la orden.

Twitter enlazó este martes por primera vez un mensaje de Trump con información verificada que contradecía lo que el presidente había publicado, un procedimiento habitual en la red social pero que hasta ahora se había resistido a aplicar al mandatario.

Trump acusó entonces a Twitter de interferencia en las elecciones a la Casa Blanca y dijo que no iba permitir que censurase su “libertad de expresión”, mientras que este miércoles ya adelantó su intención de “regular o cerrar” las redes sociales.

La alerta de Twitter se produjo después de que Trump compartiese un mensaje en el que aseguraba que el voto por correo en las elecciones presidenciales de noviembre tendría inevitablemente consecuencias fraudulentas y que derivaría en unos comicios amañados.

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow!