Se prolonga el conflicto de los choferes y no habrá colectivos hasta la semana que viene

Jueves 28.05.2020

La Provincia se comprometió a pagar parte de lo que adeuda a las empresas para que abonen lo que resta del salario de los choferes del mes de abril. La audiencia pasó a un cuarto intermedio para el martes.

Este jueves tuvo lugar una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial para intentar destrabar el conflicto que existe, desde hace 17 días, con el transporte urbano e interurbano. Pero no se logró y se pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes. El panorama santafesino es similar en otras ciudades del interior del país, como Córdoba, Rosario y Paraná, que siguen esperando una respuesta del gobierno nacional .



El secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, explicó la propuesta que llevaron a la reunión: “Hicimos una propuesta a las empresas y trabajadores, que es darle destino específico al pago de los sueldos del mes de abril a lo que (el gobierno provincial) debe liquidar en concepto de Ley Rubeo, que establece para el sistema de transporte un porcentaje de lo que se recauda por el impuesto de sellos. Se liquida febrero, marzo y abril y se acordó darle un destino a esos fondos de manera tal que vaya al pago de los salarios del mes de abril. Ahora pasamos a un cuarto intermedio para la semana que viene”.



Por su parte, el subsecretario de Movilidad y Transporte de la Municipalidad de Santa Fe Lucas Crivelli, que esta vez sí fue convocado, dijo que “este acuerdo que se logró no significa que el problema con el transporte está solucionado. Estamos trabajando para poder salir de esta crisis. La reunión de hoy fue muy específica para ver cuándo los trabajadores podían percibir el salario de abril y esta es una posibilidad, no sé si para saldar el total, pero sí será un aporte más. Apuntamos a que haya desde Nación un proyecto o propuesta que federalice los recursos. No puede ser que el 80% quede en Amba”, reclamó.



En este sentido, Pusineri reconoció que “estamos abordando un problema complejo que tiene que ver con la crisis general y la situación de pandemia en el marco de una actividad que lógicamente está afectada. El transporte público viene siendo desalentado como medio de traslado de trabajadores y ciudadanos en general porque las autoridades sanitarias evalúan que es un factor de riesgo”.



Además de Pusineri y Crivelli, estuvieron presentes el secretario de Transporte, Osvaldo Miatello; Osvaldo Agrafogo, secretario general de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) seccional Santa Fe; además de los representantes de autobuses Santa Fe, ERSA y empresarios de servicios interurbanos.

En Buenos Aires

En la jornada del miércoles hubo una reunión virtual encabezada por funcionarios de los ministerios de Transporte y Trabajo del gobierno nacional junto a representantes gremiales del sector. Se busca que Nación inyecte más fondos al servicio, como solución a la grave crisis que atraviesa el transporte en todo el interior del país. En este caso, tampoco hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes.