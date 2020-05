Concejales del FPCYS abren una oficina virtual

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La propuesta consiste en recibir a las y los vecinos a través de reuniones digitales pautadas a través de redes sociales. De esta manera los ediles buscan continuar su labor facilitándole a la gente el cumplimiento de la cuarentena.

El Bloque Tu Voz en Recreo del Frente Progresista Cívico y Social puso en marcha una oficina digital para recibir vecinos cumpliendo la cuarentena.

Para acceder a la atención virtual se deberá enviar un mensaje directo o privado a la Fan Page del bloque ‘Tu Voz en Recreo‘ y pautar una reunión virtual con cualquiera de las tres autoridades del espacio.

“Diariamente recibimos a quienes lo requieren de manera presencial en el Concejo. Todas las mañanas pueden encontrarnos en calle Santa Fe y reunirse con nosotros, como lo venimos haciendo desde el bloque hace más de dos años. Con esta propuesta queremos colaborar no solo con quienes no pueden acercarse hasta la oficina si no también con la disposición nacional de aislamiento”, precisó el concejal Daniel Medús.

Las reuniones solicitadas podrán llevarse a cabo a través de cualquier red social que permita una video llamada en horario y día a combinar. “La tecnología nos permite estar más cerca y no aprovecharla es una pena. Nuestro trabajo nos exige el contacto diario con gente y todos debemos cuidarnos, las y los vecinos y nosotros los funcionarios públicos para seguir cumpliendo con nuestra obligación”, detalló el concejal.