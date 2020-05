Baucero acompañó al ministro Capitani en el operativo de entrega de la tarjeta AlimentAR

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El senador por el departamento San Javier José Baucero, acompañó esta semana al Ministro de Desarrollo Social Danilo Capitani en el operativo de entrega de la tarjeta AlimentAr en San Javier.

También estuvieron presentes, el Intendente Mario Migno y el titular de Anses en nuestra provincia Diego Masilla, el Concejal Ingeniero Agrónomo Eduardo Baucero el Concejal Norberto, Ruscitti, el funcionario del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Dr. Mateo Marelli entre otras autoridades del ejecutivo municipal, de salud, de seguridad y del gobierno provincial. La actividad tuvo lugar en instalaciones del Club Huracán.

También estuvieron presentes, el Intendente Mario Migno y el titular de Anses en nuestra provincia Diego Masilla, el Concejal Ingeniero Agrónomo Eduardo Baucero el Concejal Norberto, Ruscitti, el funcionario del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Dr. Mateo Marelli entre otras autoridades del ejecutivo municipal, de salud, de seguridad y del gobierno provincial. La actividad tuvo lugar en instalaciones del Club Huracán.

Baucero destacó la importancia de la tarjeta alimentaria expresando: “el gobierno nacional ha puesto la mirada en quiénes más necesitan, por eso es tan valioso contar con este programa, quiero agradecer especialmente la presencia del Ministro Capitano y del titular de Anses Diego Mansilla hoy en San Javier, acompañandonos en un día cargado de alegría para quién es representamos a nuestro pueblo, ya que hoy estamos posibilitando que mucha gente pueda acceder a este beneficio qué va a garantizar el sustento de muchas familias”.

Luego, el legislador costero indicó: “Hoy culminamos esta gran parte acá en San Javier y terminaríamos de entregar en el departamento el día de mañana en La Brava y Cacique Ariacaiquin”. “Ayer lo hicimos en Romang, Colonia Durán y Alejandra con total normalidad porque el equipo del Ministerio de Desarrollo Social es espectacular del Ministerio de Desarrollo Social es espectacular y no hemos tenido ningún tipo de problemas”.

A su turno, el Ministro Danilo Capitani se refirió a este momento tan particular: “Lamentablemente habíamos tenido que suspender las entregas y era injusto que algunas personas no pudieron tener la tarjeta alimentaria por eso hemos hablado con el gobernador Omar Perotti”. “Por eso se tomó la decisión debido a que se tenía que tomar todos los recaudos para garantizar que no haya contagios por el virus del Covid-19”.

“El gobernador firmó un convenio y nos hicimos cargo de los operativos”. Además expresó: “Hoy veo mucha gente feliz y muchos comercios que van a poder mejorar su economía a través de la inversión que va a hacer el estado nacional y provincial en el territorio y el departamento San Javier con más de 40 millones de pesos” resaltó el funcionario.

Es importante destacar que el operativo se realizó con total normalidad y se pudieron entregar las tarjetas a los beneficiarios respetando todas las medidas de seguridad, con muy buena organización.



En La Brava y Cacique Ariacaiquin



Este miércoles 27 de mayo finalizó la entrega de Tarjetas AlimentAr en el departamento San Javier, con los operativos en Colonia La Brava y Cacique Ariacaiquín.

El senador Jose Baucero estuvo junto al personal del Ministerio de Desarrollo Social y a los presidentes comunales Rubén Matterzón (La Brava) y Carolina Gómez (Cacique) en este día tan importante para toda la región.



Haciendo un balance de lo que significó la entrega de este beneficio social, Baucero expresó: "Muy contentos de poder completar hoy en La Brava y Cacique, la entrega de la Tarjeta AlimentAr, queda un pequeño remanente que será entregado en las próximas semanas a través de los mecanismos correspondientes".



“La verdad, es una gran satisfacción poder ver que la gente recibe su tarjeta, y que podrá acceder a través de ella a la compra de alimentos y a cubrir las necesidades de su familia. Muchas gracias a todo el personal del Ministerio de Desarrollo Social de nuestra provincia por la predisposición, y por el excelente trabajo realizado en estos tres días en nuestro departamento”.