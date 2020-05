https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una mujer de San Jerónimo Norte

No estaba perdida, se ocultaba de su expareja

El ex concubino será investigado por falsa denuncia. La mujer cambió su número de teléfono para no ser hallada. Interviene la fiscalía.

