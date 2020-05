https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Urgente pedido de un rubro totalmente parado

Peloteros: "Si no nos ayudan con un subsidio, tendremos que cerrar todos"

Referentes del sector se reunieron para analizar la situación de las empresas dedicadas al alquiler de juegos y la organización de fiestas para chicos. Aclaran que a raíz de la pandemia no tienen ningún tipo de ingresos y que sus costos son muy elevados. “La única forma de afrontar este momento es con un apoyo económico del Estado”, dicen.

Posición. Representantes de las empresas y comercios dedicados a la organización de fiestas para chicos se reunieron para generar un pedido en conjunto. “Necesitamos apoyo”, reclaman. Crédito: Gentileza Andrés Gavilán

Por Sergio Ferrer SEGUIR Un grupo importante de representantes del sector de los peloteros se reunió en la ciudad de Santa Fe para analizar los pasos a seguir, teniendo en cuenta la difícil y apremiante situación que afronta el sector, en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. Este medio dialogó con Andrés Gavilán, uno de los referentes del rubro, para conocer detalles de la citada reunión, por un lado, así como de las acciones que tienen previsto realizar, para enfrentar las distintas problemáticas que les impone el presente estado de emergencia sanitaria y social. “Si no nos ayudan directamente con un subsidio, vamos a tener que cerrar todos, esa es la verdad, porque no tenemos ingresos prácticamente”, dijo Andrés desde un principio. “No hay ninguna expectativa de que podamos abrir; fuimos los primeros en tener que cerrar nuestras puertas y vamos a ser los últimos en abrirlas, porque recién podríamos hacerlo una vez que se habiliten las clases”, expresó después, sin dejar de aclarar que el grupo de peloteros que tomó parte de la reunión se armó a partir de un WhatsApp que organizaron “al no tener trabajo” y “ver que tuvieron que cortar las actividades, sin que se pueda vislumbrar alguna manera de retomarlas”. Al grupo lo componen 29 peloteros, explicó Gavilán, “pero resta que se sumen muchos más”. “Nosotros consideramos que nuestro pedido no es descabellado, porque estamos completamente parados, con alquileres que pagar, sueldo de empleados, mientras vemos que para muchas actividades hay algún subsidio, pero para nosotros hasta ahora no hubo nada”, agregó. “Por más que algún cliente nos haya dado una seña de 2.000 o 2.500 pesos, cómo hacemos para afrontar los gastos y costos, o afrontar los alquileres de locales, que superan los 100.000 pesos... ¿Cómo hacemos?”, prosiguió. “No podemos más”

"Estamos viendo que la única solución que existe para subsistir es que nos subsidien, porque no vamos a poder abrir por el momento; que nos ayuden con un subsidio de parte del Estado, así como los hay para otras actividades y hasta para empresas grandes", resaltó Andrés Gavilán, a la vez que se preocupó en explicar que el que se conoce como el rubro de "los peloteros" es una actividad "muy grande", con muchas labores y tareas conexas. "Si bien en una fiesta se puede ver poca gente trabajando, en realidad, no hay que olvidar que los padres contratan, además, a la persona que le hace la torta, la mesa dulce, el centro de mesa, el cotillón, los juegos y demás, por lo que a veces haber unas diez o doce personas involucradas en ese evento", describió el empresario. "Si a esa cantidad, por ejemplo, la multiplicamos solo por los peloteros que forman parte del grupo de WhatsApp, que son 29, es realmente un montón de gente que va a quedar literalmente en la calle, porque nosotros no nos podemos mantener ni quince días más sin trabajar... Esa es la verdad", enfatizó luego. El referente del rubro de los peloteros señaló que esta semana el grupo tiene previsto reunirse con Matías Schmüth, secretario municipal de Producción y Desarrollo Económico, para plantearle "si nos pueden dar un apoyo económico, que es lo que necesitamos para no cerrar". "Sabemos que es difícil y que la prioridad es acompañar las medidas para que se termine la pandemia, pero necesitamos ayuda, que nos subsidien. Ya no podemos más seguir así, si en un mes no estamos trabajando, vamos a tener que cerrar todos", completó.