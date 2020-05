Transportistas escolares y jardines maternales piden ayuda económica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Imposibilitados de trabajar por la pandemia del coronavirus, los trabajadores solicitaron al gobierno provincial un subsidio. Referentes de ambos sectores resaltaron que agotaron todos los recursos y no tuvieron respuestas.

Jardines. Con mucho colorido, las maestras jardineras piden una ayuda económica para seguir adelante y no cierren las instituciones. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Como si fueran fichas de dominó, muchos sectores —rubros de diferentes actividades económicas, emprendedores e instituciones prestadoras de servicios— caen empujados por la pandemia del Covid-19, sin nadie del otro lado que los levante. Día a día cientos de trabajadores buscan soluciones y piden una mano para hacer frente a la crisis. Este jueves quienes salieron a la calle y se concentraron en la plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno fueron los transportistas escolares y representantes de jardines maternales de Santa Fe.

En el caso del servicio de transporte, a través de la Asociación de Transportistas Escolares y Afines (Atea), presentaron un petitorio dirigido al gobernador Omar Perotti para que “interceda ante el Gobierno Nacional para que nos otorguen, mientras perdure nuestro cese de actividad, un subsidio o ayuda económica mensual que nos permita sobrellevar esta situación de emergencia económica”, expresa la misiva y reclaman que se los incluya como beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, “a fin de poder acceder a la canasta básica de alimentos, debido a que para la mayoría de quienes desarrollan esta actividad es el único ingreso familiar”, sostienen desde Atea.

En diálogo con El Litoral, Jorge Blesa, tesorero de Atea, comentó: “Estamos en un abismo. Cuando comenzaron las clases la empezamos con paro de docentes y después vino la pandemia. Demasiado venimos aguantando sin tener ingresos y la seguimos peleando, así como se está ayudando a tanta gente necesitada, que me parece perfecto, nosotros hoy también estamos necesitados”.

Transportistas. Se movilizaron en los transportes escolares y presentaron un petitorio al gobernador Perotti.Foto: Guillermo Di Salvatore

Jardines maternales en peligro

En el día nacional de las maestras jardineras, las “seños” en lugar de estar en el aula festejando junto a sus pequeños estudiantes pasaron su mañana en la plaza 25 de Mayo con el pedido urgente para sostener su fuente laboral. Con cotillón y globos para hacerse visibles y contrastar con el apagado color de la Casa de Gobierno.

“Nuestro reclamo viene desde principio de abril, ante la imposibilidad de poder abrir los jardines por la cuarentena establecida. A medida que fue pasando el tiempo se fue agravando la situación porque el acompañamiento en el abono de cuotas de las familias se empezó a complicar más por cuestiones económicas”, comentó Fernando Collados, dueño de un jardín maternal y representante de la agrupación de jardines maternales de Santa Fe y agregó: “Papás y mamás que tienen que salir a trabajar nos comunicaron que tienen que pagarle a una persona para que cuide a sus hijos mientras no están en casa y tenían un doble costo al abonar el jardín y al cuidador, por eso todo se viene complicando”.

Frente a este panorama, el representante de jardines de la ciudad indicó: “Después de ver y analizar la situación al no haber contagios en la ciudad hace más de 40 días, presentamos un protocolo el 21 de mayo con una estrategia para comenzar a trabajar, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Tampoco recibimos novedades de los ATP (Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción) porque hay un conflicto, ya que consideran que estamos dentro de las escuelas y ya recibíamos los beneficios, lo cual no es así”.

“Hemos agotado todos los recursos, con notas, reuniones con concejales, senadores y diputados y todavía no hay respuestas y las deudas cada vez son mayores. Hay varios jardines que están analizando cerrar sus puertas, ya que no podemos abrir pedimos que nos puedan sostener económicamente y ayudar a estas instituciones para que no cierren. Pedimos celeridad, compromisos y actos ejemplares donde sostengan y respalden a la educación de la primera infancia”, concluyó Collados.