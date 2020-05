Trump envió un mensaje por los 100 mil muertos por coronavirus en Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves a la cifra de muertes por coronavirus en Estados Unidos, largamente la más alta del mundo, y envió sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

“Acabamos de alcanzar una barrera muy triste, con las muertes por la pandemia de coronavirus alcanzando los 100.000. A todas los familiares y amigos de los que fallecieron, quiero extenderles mi sentida simpatía y amor por todo lo que estas personas representan”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

“Que Dios los acompañe”, finalizó el presidente.

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!