Pablo Lavallén opinó igual que Ortiz y Celis...

"No estábamos preparados para ser campeones"

Es una frase que se hizo recurrente en quienes protagonizaron la final del año pasado en La Nueva Olla. Esta vez fue el ex técnico de Colón quien lo manifestó. Dijo que “con Vignatti tuve una relación rara”.

Pablo Lavallén opinó igual que Ortiz y Celis... "No estábamos preparados para ser campeones" Es una frase que se hizo recurrente en quienes protagonizaron la final del año pasado en La Nueva Olla. Esta vez fue el ex técnico de Colón quien lo manifestó. Dijo que "con Vignatti tuve una relación rara".

Primero fue Guillermo Celis, luego Guillermo Ortiz. Los dos coincidieron. Palabras más, palabras menos, dijeron lo mismo: “No nos preparamos para salir campeones”. En el caso de Celis, fue más allá y dijo que “se debió hacer más”, como señalando que algo más faltó. Aclaró que adentro y afuera de la cancha. Pero ahora fue Pablo Lavallén, el ex ex entrenador sabalero, que dialogó en radio Sol de lo que dejó su paso por la institución rojinegra donde le tocó dirigir el partido más importante en su carrera y de la historia del club. El DT aseguró, sin pelos en la lengua, que la relación con Vignatti fue rara y sostuvo que si tiene que volver a Colón, con el mismo presidente, no le permitiría algunas cuestiones.

Estas fueron algunas de las frases de Pablo Lavallén, todavía sin trabajo:

* “Si se hubiera ganado esa final estaríamos hablando de algo histórico. Lamentablemente no se pudo dar”.

* “No estábamos preparados para ser campeones. Desde el armado del plantel, desde muchos aspectos, no hubo nada extraordinario, recibimos lo que recibieron todos los cuerpos técnicos anteriores. No hubo ningún salto de calidad. Se armó lo que se armó siempre”.

* “Ninguno pudo lograr lo que hizo ese plantel”.

* “Se terminó un ciclo, empujado por ese resultado”.

* “Creo que se hicieron cosas buenas. Me fui con esa sensación”.

* “Con Vignatti tuve una relación atípica. Él quería que le dé explicaciones ante alguna derrota. Fue una relación rara, no fue buena ni mala”.

* “Después de la participación de la Copa de la Superliga, que quedamos eliminados con Tigre, en una reunión, el presidente dijo que teníamos que incorporar jugadores, para tener dos titulares por puesto y eso no pasó”.

* “Hicimos algunas incorporaciones y algunos refuerzos” (en esa frase quiso remarcar la diferencia entre los jugadores que se sumaron “por sumar” pero sin una directa incidencia en el nivel futbolístico del equipo).

* “La verdad que no sé si tendría la posibilidad de volver a Colón con Vignatti, no lo pude terminar de interpretar, de entender”.

* “Él (Vignatti) marcó cómo iba a ser la relación y yo me adapté”.

* “Si alguna vez tengo la posibilidad de volver a Colón y está Vignatti, algunas cosas voy a permitir y otras no”.

* “Me enfrenté por primera vez en mi carrera que, cada vez que perdía, tenía que exponer motivos ante los dirigentes. No lo veo ni mal ni bien, fue distinto a lo que me había ocurrido anteriormente”.

* “Pancho Ferraro nos acompañó permanentemente, estuvo a disposición. Fue el nexo permanente con el presidente Vignatti”.

* “La relación con Pancho (Ferraro) fue excelente”.

* “Siempre tuvimos el apoyo del plantel y de Pancho Ferraro”.

* “Cuando terminé la participación en Santa Fe hubo algunos sondeos en diciembre, pero no se dio”.

* “He estado diez meses como máximo sin trabajar, no me parece raro estar sin trabajo, más como se están dando las cosas en este momento”.

* “Los entrenadores estamos acostumbrados a estar 6 meses o a veces 1 año sin trabajo”.

* “Aprovecho para capacitarme e incorporar cosas nuevas”.

* “Hubo sondeos por parte del fútbol argentino, el caso de Racing e Independiente. Con los que sí llegué a tener una reunión por skype fue con Peñarol, me dijeron que yo estaba en una lista de tres posibles técnicos y después se definieron por Forlán”.

* “El día del partido con Aldosivi, yo pongo las manos en el fuego por cada uno de los jugadores que salieron a la cancha”.

* “Facundo Garcés no tuvo la posibilidad de debutar con nosotros porque tenía por delante otros jugadores, pero tiene condiciones para estar en Primera, no sé si ya, pero tiene condiciones para jugar”.

* “Hasta el día de hoy me guardo el partido más importante que me tocó dirigir y esa oportunidad me la dio Colón aquella tarde en Paraguay”.

Solidario

