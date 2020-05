https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.05.2020 - Última actualización - 15:43

13:28

Descartó que vaya a tomarse un tiempo de reposo Ginés González García recibió el alta médica y volvió a sus funciones: "Me siento muy bien"

Tras haber pasado 24 horas internado, el ministro de Salud, Ginés González García, recibió este jueves el alta médica y abandonó el Sanatorio Otamendi, ocasión en la que aseguró que se siente "muy bien" y descartó que vaya a tomarse un tiempo de reposo.



El funcionario nacional abandonó el centro médico a las 12:39 y se dirigió hacia su despacho para continuar con sus labores, principalmente en lo que se refiere a la atención de la pandemia de coronavirus que afecta al país.



"Me siento muy bien. Voy a seguir activo. El país está como está y todos los días uno tiene que hacer todo lo que puede, y más teniendo el honor de estar en un cargo como el que tengo yo. Tengo un buen equipo", sostuvo el titular de la cartera sanitaria, quien destacó que le "hicieron muchísimos estudios".



Asimismo, explicó que no hubo necesidad de que lo sometieran a un hisopado para determinar si tenía coronavirus, ya que no poseía síntomas compatibles con la enfermedad: "No había ninguna razón para hacerlo".



En declaraciones a la prensa, González García agradecía las "muchas expresiones de afecto" que recibió en las últimas horas y contó que dialogó con el presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta, Cristina Kirchner; el mandatario de Chile, Sebastián Piñera.



Ante su internación, el funcionario nacional no pudo sumarse a la comitiva de Alberto Fernández en el viaje a Formosa y Misiones: "El Presidente me dijo que me cuidara".



Oficialmente, la cartera de Salud informó que el ministro recibió el alta médica "debido a su buena evolución", tras haber pasado 24 horas internado ante una "parestesia distal del miembro superior izquierdo".



"Se encuentra en buen estado de salud, con diagnóstico de hematoma subdural laminar crónico, el cual no le genera ningún tipo de alteración neurológica; reincorporándose a sus actividades laborales en forma inmediata", añadió el texto difundido.

Con información de NA.