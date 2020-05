https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.05.2020 - Última actualización - 14:23

14:20

El CEO de la empresa en la Argentina, Eduardo Hiriart, le dijo a El Litoral que “serán unas 15 o 16 a lo sumo las que se vendieron y con varios ya nos contactamos, le dimos la correcta y se llevaron un regalo”.

“No es una partida completa, serán 30 camisetas” Kelme aclaró y se hizo cargo del error en las camisetas de Colón El CEO de la empresa en la Argentina, Eduardo Hiriart, le dijo a El Litoral que “serán unas 15 o 16 a lo sumo las que se vendieron y con varios ya nos contactamos, le dimos la correcta y se llevaron un regalo”. El CEO de la empresa en la Argentina, Eduardo Hiriart, le dijo a El Litoral que “serán unas 15 o 16 a lo sumo las que se vendieron y con varios ya nos contactamos, le dimos la correcta y se llevaron un regalo”.

Eduardo Hiriart, CEO en la Argentina de Kelme, se hizo cargo de la situación planteada con algunas camisetas de Colón por los 115 años de vida de la institución. El hecho es que esas camisetas rojinegras llegaron a manos de sus adquirentes con la etiqueta de Godoy Cruz, otro de los clubes a los que viste dicha firma.



“Nosotros teníamos corte inicial de 1.200 camisetas, de las cuáles unas 650 ya fueron vendidas y facturadas. La realidad es que detectamos en un corte de unas 30, por un error del proveedor de las etiquetas, que habíamos vendido alrededor de 15 que tenían la etiqueta de Godoy Cruz. Con 6 o 7 ya nos contactamos y estamos haciendo el cambio directo. Algunos no se habían dado cuenta y los llamamos. En cuanto al resto, estamos tratando de localizarlos ya que la venta fue online. Nos hacemos cargo del error y respecto del club, les avisamos a los dirigentes con los que tengo contacto permanente”, señaló Hiriart ante la consulta que efectuó El Litoral para saber qué era lo que había ocurrido.



“Asumimos el error que se cometió, es algo imperceptible en una producción grande de camisetas, se nos pasó por alto, cambiamos alrededor de 6 o 7 y estimamos que hay otras 7 u 8 que están dando vueltas. Se viralizó, inclusive, con gente que no compró la camiseta. Ya está, como les dije, asumimos el error y estamos compensándolo con aquéllas personas que la han recibido con la etiqueta equivocada”, fue la aclaración del máximo representante de la firma en nuestro país, en diálogo con El Litoral, que al advertir el error inmediatamente cambió las etiquetas en aquellas que todavía no se habían entregado pero tenían el escudo de Godoy Cruz y no el de Colón.