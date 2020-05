https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.05.2020 - Última actualización - 16:53

16:49

Exclusivo de el Litoral: José Luis Chilavert "Colón fue muy confiado... pero el jugador está mal inscripto" Dice que no es Conmebol sino “Corrup-bol” y avisa: “Va a reclamar en una entidad que está contaminada”. Elogia la movida de 40.000 sabaleros y admira a los Palmeras, pero dice que “los dirigentes de Colón se durmieron”.

Mano a mano con “Chila”

Desde el multimedios el Litoral, con la producción de “Juani” Rodríguez, el periodista Darío Pignata logró una charla futbolera exclusiva de más de media hora con una figura del fútbol mundial como es el paraguayo José Luis Félix Chilavert. una nota imperdible con un personaje único sin pelos en la lengua.

Si los españoles inventaron la película “el hombre de las mil caras”, bien se puede patentar la entrevista de las mil frases. de las cosas más lindas de esta profesión, al menos para los periodistas “viejos” que venimos “ciento por ciento” del papel, es titular. A mí me encanta titular. Más que escribir. Pero cuando una figura mundial como José Luis Chilavert accede a una entrevista exclusiva con un multimedios del interior de la Argentina como es el Litoral, es tan pesada la artillería que dispara que a uno se le complica titular. Es que, como mínimo, hay varias frases fuertes y cualquiera estarían más que interesantes para titular. Ejemplos.

— 1) “Soy el único arquero en patear tiros libres en dos Mundiales”

— 2) “Maradona adora el populismo y el populismo sirve para fomentar vagos”

— 3) “Si yo estaba en La Olla adentro de la cancha, con la lluvia, el partido no se jugaba”

— 4) “A Independiente del Valle le dieron el hotel de la Conmebol...era todo un mensaje”

— 5) “Me encanta que Domínguez y Conmebol me manden carta-documento”

— 6) “el árbitro era drástico con Colón y no con los ecuatorianos”

— 7) “Ví de Colón de Santa Fe que se durmieron un poco sus dirigentes”

— 8) “Obviamente que el jugador estaba mal inscripto”

— 9) “Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana, es cómplice y ladero de Domínguez. Por eso cuando Colón fue a Ecuador lo sacaron corriendo”

— 10) “Colón debe recurrir al TAS y a la Comisión de Etica de FIFA, ya que existe el mal manejo de la Conmebol en Sudamérica desde hace mucho tiempo”.

Luego de varias semanas de buscar la entrevista, Chilavert accedió al pedido del multimedios el Litoral. lo hizo justo el día después que Alejandro Domínguez le enviara una carta-documento “por calumnias es injurias”. Pidió que sea por zoom y a las 10.30 de la mañana. no quiso contar dónde estaba físicamente: ¿Buenos Aires?; ¿Asunción?. “Prefiero no decirlo”, tiró.

—para una generación en Argentina, al puesto de arquero lo cambió Amadeo Carrizo; para las siguientes lo hizo el “Loco” Hugo Orlando Gatti. para los que tenemos cerca de 50, el que cambió el puesto de arquero fuiste vos. Antes, los arqueros no pateaban penales o tiros libres...

—Me siento muy orgulloso de lo que pude dejar, creo que dejé un legado para los futuros arqueros que buscan un prototipo ideal...ahora algunos miran mucho al arquero de Barcelona, ter Stegen. Dejé un legado en el sentido que hoy los arqueros saben jugar con los pies y se sienten en condiciones de liderazgo para manejar sus defensas.

—Tres veces el mejor arquero del mundo reconocido por la FIFA (1995, 1997, 1998), Récord Guinness por marcar tres goles en un solo partido, 12 títulos en tu carrera, los Mundiales...

—Yo me quedo con una frase que me dejó mi ídolo, Dino Zoff, el italiano, en una entrega a los mejores arqueros en Alemania, cerca de Frankfurt. Se levanta de la mesa Dino y me dice “Eres el mejor portero del mundo”. Entonces, yo le digo “¡no, usted es mi ídolo y mi maestro, lo máximo para mí es usted, yo seguí su ejemplo”.

—¿Y qué te responde Dino Zoff?

—Me dice “Mirá, nosotros éramos buenos, agarrábamos el balón y recorríamos toda el área para dejar pasar el tiempo. Vos te animaste a salir del arco, a jugar, le pegás fuerte para asistir a los delanteros, pateás tiros libres y hacés goles; pateás penales y hacés goles. Pero ese es un legado en el cual todo el mundo va a hablar de usted, Chilavert”.

—Tremenda la frase...

—Me lo dijo en el año 1993, ¿qué loco no?. Cuando yo atajaba no tenía dimensión de lo que estaba consiguiendo o generando. Fui el único arquero con ascendencia sobre el rival, a tal punto que el entrenador rival le decía a sus defensores: “no hagan foules cerca del área, que enfrente está Chilavert. no se la hagamos fácil para que nos haga un gol”. Hoy es difícil encontrar un arquero que tenga ascendencia sobre un rival.

—al final te mandaron el Guinness por esos tres goles contra Ferro, único antecedente en el mundo para un arquero

—Sí, lo tengo. ¡Igual ahora me deben otro que todavía estoy reclamando!. Soy el único arquero que pateó tiros libres en una copa del mundo. Pude patear en Francia ’98 y en Japón-Corea 2002: las dos veces me la sacaron del ángulo. una el arquero búlgaro y el otro el arquero de Eslovenia. ¿Sabés qué? Salir y patear tiros libres en un Mundial es hermoso. Hoy en día es imposible. Por lo menos uno lo ha intentado, por lo que la gente de Guinnes me lo va a mandar, ya me lo dijo.

—Me imagino, como paraguayo, que viste la Final Única de la Copa Sudamericana que jugó Colón

—La ví y te soy sincero: lo sufrí por todo el esfuerzo que veía que hacía Colón, desde los dirigentes, los jugadores, la hinchada que prácticamente inundó Asunción, porque esa es la palabra. Demostraron que son buena gente, con un comportamiento fantástico. Te resumo en una anécdota: cuando la gente de Colón iba al estadio, los vecinos de Asunción le daban agua a los hinchas por el calor que hacía, colaborando con la gente y sacando mangueras de sus casas.

—Algo nunca visto: 40.000 almas

—A los que nos encanta el fútbol y venimos de cuna pobre, tener la oportunidad de ver a tu equipo salir campeón es lo máximo. Vi el cariño y el amor del pueblo sabalero con el equipo. Después, las situaciones no fueron normales para mí, en relación con el terreno de juego, las circunstancias le jugaron en contra y el equipo ecuatoriano fue más sólido en poder concretar.

—una Final Única en serio...

—Colón dejó una imágen espectacular, maravillosa, su gente, la inauguración y lo del grupo los Palmeras fue fantástico. Se me pone la piel de gallina, yo los sigo escuchando siempre porque es un grupo de gente sacrificada al que quiero muchísimo. Me encantó que el pueblo sabalero haya disfrutado de un estadio maravilloso, uno de los mejores que tenemos en Sudamérica como es el de Cerro Porteño.

—Vignatti, el presidente de Colón, me contó en una entrevista que cuando se larga el diluvio pidió desde el Palco Oficial suspender el partido y la Conmebol dijo no por los compromisos comerciales de TV. ¿Qué pensás?

—Si yo estaba adentro del terreno de juego, no se jugaba ese partido. Es que no tenían las condiciones necesarias para jugar, estaba lleno de agua todo. La cantidad que cayó en pocos minutos fue terrible, con una tormenta impresionante. A veces hay que actuar rápido, tomar decisiones, pero también hay que tener en cuenta que si la Conmebol estaba preocupada por la parte comercial, se debió mirar la categoría que tenía esa final y jugarse en un terreno normal que fuera beneficioso para los dos.

—(Hace una pausa, respira y sigue tipo monólogo)

—lo fundamental en esto que yo veo que, por ejemplo, me llamó mucho la atención que a Colón de Santa Fe le facilitan el hotel que es los dueños de la gente que maneja la Conmebol (N.de R.: Hotel Sheraton) pero al equipo ecuatoriano le dieron el hotel de la Conmebol...son mensajes por lo que uno debe saber jugarse el partido. Son detalles que debieron tener en cuenta los dirigentes, porque hay que saber que los partidos no sólo se ganan adentro sino que se juegan afuera.

—¿Qué marcaba esa famosa señal? ¿Qué les faltó a los dirigentes de Colón?

—Fueron muy honestos los dirigentes de Colón. Ellos trabajaron a la perfección, sabían del nivel de sus jugadores, confiaban en la capacidad de lo que podían dar dentro del terreno de juego pero después cambió totalmente.

—lo de la tormenta fue impresionante ese día...

—Comenzó a generar problemas el clima, después el manejo de la parte del árbitro, que era muy drástico con los jugadores de Colón y no con los jugadores del equipo ecuatoriano a los que dejaba pasar. Son situaciones que a veces te van manejando, hilando muy fino, se van sumando y después a la postre te perjudica y perdes el partido. Te cuento una anécdota

—Dale, con gusto “Chila”...

—Te traslado el partido que nosotros jugamos con San Pablo (N.de R.: final Copa Libertadores 1994): nos toca árbitro uruguayo que en el primer tiempo nos metió en un arco, le decíamos de todo, a pesar del clima hostil. Es ahí donde el jugador debe sacar de adentro todo su amor propio y hacerse respetar, dentro del terreno del juego y defender esa parado. Es algo que uno lo tiene que sentir: no hay que permitir que te metan la mano en el bolsillo y sacar el dinero.

—¿Viste algo similar acá el 9/11 en Asunción?

—Si somos débiles pasa eso. para la gente que maneja el mundo del fútbol, cuando llegan a una final equipos pequeños —que no son porque por algo llegaron a una Final como Colón y los ecuatorianos— pasa que no terminan llegando los candidatos que ellos querían; éstos personajes buscan a quien apoyar. Yo creo que ahí el equipo de Colón de Santa Fe se durmieron un poco sus dirigentes, confiaron en la gente que estaba manejando esa organización y para mi forma de ver lo sacaron del partido, ganándole fuera del terreno de juego.

—Colón acaba de reiterar la denuncia de “Fraude Deportivo”, ahora en el Comité de Apelaciones de la Conmebol. ¿Su gente se puede ilusionar con algo de ese reclamo?

—Tengo entendido que irregularidades existen y existieron. el jugador estaba fichado por un club de ahí y no por el equipo que disputó la final, por lo que Colón presentó esa denuncia y tiene todo el derecho de pedir ese campeonato que perdió en el terreno de juego. A la vez, si el jugador está mal incluído, el partido tiene que ser para Colón de Santa Fe. Hay que seguir peleando, confiar que existe una Justicia, pero hoy en día hay un argumento muy importante.

—¿Cuál es “Chila”?

—Hoy en día la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) está intervenida por la Conmebol y la Conmebol está buscando candidatos para poner al frente de esa Federación. Eso quiere decir que hubo malos manejos del presidente, a tal punto también tengo entendido que al abogado de Colón de Santa Fe que fue a buscar las pruebas necesarias, pidiendo ayuda a la Federación, fue intimado, agredido y amenazado para salir corriendo al aeropuerto para volver a la Argentina. Son pruebas contundentes de que se manejaron muy mal y obviamente que el jugador estaba mal inscripto.

—¿Puede tener sustento el reclamo de Colón?

—Colón se puede ilusionar siempre y cuando vayan y tengan a todas las figuras sentadas en una mesa y presentando todos los papeles. los papeles hablan por sí solos. Ahí, cuando muestren los papeles, me pregunto: ¿dónde se va a poner la Comisión de Ética? ¿donde se va a poner el Tribunal de Conmebol?.

—el lunes vence el plazo para el descargo de Independiente del Valle...

—¿en qué momento se juntaron o se reunieron para tomar una determinación?. Nunca le recibieron la denuncia de Colón la gente de Conmebol, no son serios. Son los que deben proteger a los clubes. Entonces, Colón debe recurrir al TAS y a la Comisión de Etica de FIFA, ya que existe el mal manejo de la Conmebol en Sudamérica desde hace mucho tiempo. Desde Naput, Domínguez y compañía.

—¿Pudo tener más “peso” Independiente del Valle que Colón en Conmebol?

—Independiente del Valle tuvo buena relación y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Franciso Egas, es cómplice y ladero de Domínguez, sabía que tenía todo el poder vinculado con Domínguez. Por eso cuando Colón fue a Ecuador lo sacaron corriendo, esas cosas no pueden pasar. Como Wilsterman de Bolivia, agredidos terriblemente. Hasta hoy no sabemos qué tomaron o consumieron los jugadores de River que le dieron dóping positivo... ¿Por qué sólo fueron sancionados dos jugadores de River?. las reglas deben ser claras para que el mundo del fútbol sea transparente.