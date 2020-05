Causa Amia: "En el gobierno anterior había interés de que algunos fueran absueltos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la Amia Mario Cimadevilla se presentó ante el Senado y afirmó que “en el gobierno (anterior) había interés en que algunos imputados fueran absueltos” en el juicio por encubrimiento.

Invitado por el oficialismo a la Comisión de Justicia que encabeza el neuquino Oscar Parrilli, el dirigente radical que renunció a la Unidad Especial en 2018 con críticas a la gestión de Mauricio Macri apuntó contra el rol del ex ministro de Justicia Germán Garavano por la supuesta “obstrucción” de su tarea.



Cimadevilla relató su experiencia en el organismo que representaba al Estado en la querella del juicio por encubrimiento del atentado y señaló que hubo “colaboradores del ministro Garavano” que concurrían a las audiencias y hacían sugerencias a los abogados, al tiempo que acusó a la cartera de Justicia de “entorpecer” así la tarea de la Unidad.



“Acá hubo actos de obstrucción con resoluciones ministeriales, decretos del Poder Ejecutivo, disposiciones de gobierno que apuntaban a obstruir la investigación que llevábamos adelante”, sostuvo el ex senador radical ante la comisión.



En este sentido, afirmó que “no tenía el Gobierno anterior mucho interés en saber qué había pasado en la Amia” y ‘”tenía un interés en que algunos imputados fueran absueltos”, al tiempo que recordó que el Estado desistió de pedir penas para los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados por su rol en el primer juicio de la Amia.



Según Cimadevilla, pese a que el decreto que creó la Unidad le otorgaba a él los asuntos inherentes a la querella en representación del Estado, el Ministerio de Justicia intervenía y le pidió en una ocasión “copia de cuáles iban a ser los alegatos de la querella”.



El dirigente afirmó que luego de enviarlas, “revocan el poder a todos los abogados, ponen nuevos apoderados y piden la absolución de algunos de los imputados, de Mullen y Barbaccia, que habían sido fiscales, del Fino Palacios”, agregó, en referencia al polémico ex policía, relacionado con Macri.



“Cuando preguntábamos por qué el interés en pedir la absolución de algunos de los imputados las razones que nos daban eran que eran amigos del Presidente o del ministro”, disparó.



Elisa Carrió



Además, Cimadevilla recordó el pedido de juicio político contra Garavano que presentó la entonces diputada de Juntos por el Cambio Elisa Carrió, por el accionar del Ministerio de Justicia respecto de los imputados.



El ex funcionario reconoció, además, que recibió un mensaje de WhatsApp por parte de la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, quien según dijo “tenía algún tipo de amistad con alguno de los imputados y quería saber cómo marchaba la querella”, pero le restó importancia y dijo que sostuvo que si bien “el audio fue inapropiado, no es lo más grave”.



La presentación de Cimadevilla ante la Comisión de Justicia fue criticada por Juntos por el Cambio, quienes acusaron a Parrilli de haberse “apartado del reglamento” con la citación al ex funcionario.



“Esto no es una comisión investigadora”, apuntó la radical Silvia Elías de Pérez, quien junto a sus pares subrayó que al no haber ningún proyecto presentado en relación al tema Amia no estaba justificada la presencia del ex funcionario.



En este sentido, el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, relacionó la exposición con el avance del oficialismo contra la gestión de Macri a través de distintas comisiones del Congreso como las de DNU y la de Deuda Externa, y señaló: “No hay cuarentena que frene la hoja de ruta del revanchismo judicial. La pandemia fue la excusa para muchos”.



Por su parte, el senador Esteban Bullrich cuestionó a Cimadevilla por querer “discutir política y dirimir” las diferencias entre la UCR y el PRO -mencionadas varias veces por el ex funcionario- “en una comisión del Senado, que no está para eso”.



Sobre el final de la reunión, Parrilli anticipó que propondrá la creación de una comisión investigadora para abordar los dichos de Cimadevilla.

Fracaso de JxC por los “superpoderes” de Cafiero

Juntos por el Cambio no logró juntar el quórum necesario para tratar el DNU sobre los “superpoderes” del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y fracasó el intento de sesión especial.

“Declarado fracasada la sesión especial”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La alianza opositora no pudo conseguir la cantidad de legisladores necesarios para avanzar con la sesión especial.

De manera presencial y virtual, hubo 124 diputados, incluyendo al titular de la Cámara baja: 116 de Juntos por el Cambio; 4 del Interbloque Federal; y tres legisladores de otras bancadas.

Este miércoles, la bancada que dirige el radical Mario Negri había pedido la sesión especial a través de una nota dirigida a Massa con el objetivo de sesionar este jueves a las 10:00 y anular el decreto de necesidad y urgencia 457/2020 que elimina el tope del 5% que tenía el jefe de Gabinete para reasignar partidas.

En el temario se incluyeron proyectos de derogación de José Luis Ramón (interbloque Unidad Federal para el Desarrollo) y de Graciela Camaño (interbloque Federal), pero las bancadas que representan no suscribieron la convocatoria y no darán quórum a la sesión.

La sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados tuvo un pasaje caliente cuando el oficialismo bloqueó la moción del radical Gustavo Menna, quien pretendía tratar sobre tablas el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre ‘superpoderes‘.

El DNU en cuestión cuenta con dictamen favorable de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde el Frente de Todos tiene mayoría, por lo que para que quede anulado definitivamente debe ser rechazado en ambas cámaras.

Causa dólar futuro

El Tribunal Oral que prepara el juicio por supuestos delitos cometidos con la venta de dólar futuro en 2015, cuya investigación estuvo a cargo del luego fallecido juez federal Claudio Bonadio, habilitó la feria judicial extraordinaria para avanzar con una pericia.

La decisión fue del Tribunal Oral Federal 1 a pedido del fiscal de juicio Diego Velasco para que se reanude una pericia contable pedida por la defensa de uno de los procesados, informaron fuentes judiciales.

La fiscalía pidió al Tribunal que se informe en qué estado se encuentra ese estudio, posible fecha de finalización y en caso de no estar concluida, que se ordene a los peritos realizar encuentros virtuales para acelerar los tiempos.

La pericia ordenada en la llamada ‘instrucción suplementaria‘ abierta por el Tribunal Oral fue reclamada por el procesado ex vicepresidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce.

La causa por la venta de dólar futuro durante la presidencia de Cristina Kirchner fue investigada por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien procesó a la ex mandataria, a su ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof y a los entonces directivos del Banco Central.

Se trata de uno de los expedientes judiciales a los que apuntó sus críticas el presidente Alberto Fernández esta semana en una entrevista al canal C5N.

“Es una vergüenza que la justicia argentina tenga desde hace dos años dos causas -dólar futuro y pacto con Irán- sin resolver si inician o no un juicio oral”, expresó el mandatario.