Sebastián Battaglia y el presente de Boca "El desafío será mantener el nivel mostrado este año" El santafesino, ex mediocampista “Xeneize” y actual director técnico de la Reserva boquense, señaló que la cuarentena perjudicó al equipo de Russo, que traía un gran envión anímico luego de la obtención de la última Superliga.

El ex futbolista Sebastián Battaglia, hombre récord en Boca con una marca admirable de 18 títulos, y actual entrenador de la división Reserva, consideró que el desafío que asumirá el equipo conducido por Miguel Ángel Russo será mantener el nivel que alcanzó este año en la obtención de la estrella 69 del club, en la Superliga, luego de un prolongado receso debido a la pandemia de coronavirus que mantiene paralizada la actividad.

“El desafío de Boca será mantener el nivel que se alcanzó este año. El equipo estaba con confianza, ganó un título muy importante por la forma en que se logró y este receso perjudicó lógicamente, por el envión anímico que traía”, analizó Battaglia en una entrevista que concedió a Télam.

Battaglia, nacido en Santa Fe el 8 de noviembre de 1980, protagonizó una carrera brillante en Boca con una colección de 18 títulos, los más trascendentes, las cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007) y las dos Copas Intercontinentales ante colosos como Real Madrid en 2000 y Milan en 2003.

El ex destacado futbolista desmenuzó el nivel que había alcanzado Boca desde la llegada de Russo a la dirección técnica en enero pasado, que alcanzó su punto más alto con la obtención de la Superliga, que conquistó con un rush final impecable de un empate y seis triunfos consecutivos, así le arrebató el título a River en la última fecha, tras imponerse sobre Gimnasia y Esgrima La Plata por 1-0 el 6 de marzo pasado en la “Bombonera”: “Se armó un proyecto importante con gente del club, con un grupo de trabajo encabezado por Riquelme, que conoce el ambiente de Boca. Lamentablemente se frenó este proceso por esta situación inédita. Si bien este receso por el coronavirus afectará a todos por igual, nosotros debemos mantener la línea de juego que habíamos encontrado e insistir en lo que se logró, ese es el camino”, reflexionó el ex volante de 39 años.

Sebastián Battaglia debutó en Boca el 31 de mayo de 1998 bajo la dirección técnica de Carlos María García Cambón y fue pieza importante en el ciclo de Carlos Bianchi, entre 1998 y 2003. Luego emigró al Villarreal y tras dos años (2003-2005) retornó a Boca para seguir ganando títulos. Su retiro se produjo en 2011 durante el ciclo como DT de Julio Falcioni, y como no podía ser de otra manera lo hizo dando otra vuelta olímpica, en el Apertura de ese año.

“Es un orgullo ser el más ganador de la historia de Boca, pero no puedo quedarme en eso, creo que tengo mucho para aportarle al club desde mi Nueva función”, añadió Battaglia, quien regresó a Boca en enero pasado para dirigir la división Reserva, convocado por el ídolo “Xeneize”, Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de la lista que encabezó Jorge Amor Ameal y se impuso en las elecciones que el club efectuó en diciembre de 2019.

Riquelme, el responsable del área fútbol en Boca, convocó a Battaglia y a otros ex prestigiosos jugadores, como el colombiano Jorge “Patrón‘ Bermúdez, Marcelo “Chelo” Delgado y Raúl Alfredo Cascini, con la intención de recuperar el estilo histórico del club, dejado de lado durante 2019.

“Mi tarea es dirigir a los juveniles de la Reserva y formarlos para que estén preparados para jugar en la primera división, trato de transmitirles mi experiencia y que entiendan lo que significa ponerse la camiseta de Boca”, subrayó Battaglia.

El ex futbolista se refirió a un tema que encendió una alarma en el cuerpo técnico de Russo en los últimos días, la salida del defensor paraguayo Junior Alonso, quien anunció que no continuará y le pidió a los dirigentes que no hagan uso de la opción de compra de su pase en poder del Lille. Con la salida de paraguayo, Boca se quedó con tres marcadores centrales en el plantel, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y el peruano Carlos Zambrano, incorporado en enero último junto al mediocampista Guillermo “Pol” Fernández.

“La salida de Junior Alonso es una lástima para Boca, se trata de un jugador de selección, que se supo ganar un lugar en estos últimos tiempos y no hay muchos centrales zurdos de su nivel y experiencia”, analizó Battaglia. El santafesino dirigió en la Reserva a una de las grandes apuestas del club en el puesto de zaguero central, el juvenil rosarino Gastón Ávila, de apenas 18 años, adquirido a Rosario Central el año pasado y que debutó con la camiseta de Boca en febrero, en la victoria en Córdoba sobre Talleres (2-1).

“Ávila debe crecer. Sin dudas que tiene futuro pero recién está volviendo de una lesión y tiene que seguir demostrando sus condiciones e ir ganando confianza para ser tenido en cuenta”, concluyó Sebastián Battaglia, en alusión a que el rosarino se rompió los ligamentos de la rodilla derecha en marzo de 2019.

Marcos Díaz no seguirá en Boca

Miguel Ángel Russo le informó al arquero Marcos Díaz que no le renovarán el contrato que vence el 30 de junio, ya que el club está lejos de las pretensiones económicas y deportivas que pide el futbolista. De ese modo, el club de la Ribera decidió que el ex guardavalla de Colón y Huracán no siga en el plantel boquense. Una de las posibilidades que considera Díaz es incorporarse al Leganés de España, que mostró interés en ficharlo.

Díaz es el tercer jugador “Xeneize” (de los que se le vence el 30 de junio su contrato) que no seguirá en Boca desde el próximo semestre: los otros dos son Junior Alonso, quien por razones personales ya informó que no continuará; y Nahuel Molina, quien al no arreglar su vínculo por razones económicas quedará en libertad de acción.

Marcos Díaz, de 34 años, es suplente de Esteban Andrada, arquero que también integra la selección nacional. El ex Colón llegó a Boca en enero de 2019, libre de Huracán, cuando el entrenador era Gustavo Alfaro. Jugó sólo 6 partidos como titular, y le convirtieron 3 goles. Además, en julio regresará el guardavallas Agustín Rossi, quien está a préstamo en Lanús. Con respecto a Rossi, su representante (Miguel González) dijo que “Agustín, después del 30 de junio, tiene que volver a Boca, club con el cual tiene contrato hasta 2023. Rossi es hincha de Boca, quiere al club, pero Andrada está en un nivel muy alto y Agustín quiere jugar. Hay posibilidades del exterior pero ahora viajar afuera no se puede, está todo muy complicado”, agregó el empresario.