Informe del Indec

Abril dejó un superávit comercial de US$ 1.411 millones

Las exportaciones cayeron el 18,9% mientras que las importaciones lo hicieron el 30,1%. El primer cuatrimestre del año dejó un saldo favorable para el país de US$ 4.720 millones.

El intercambio comercial de abril dejó un superávit de US$ 1.411 millones, por encima de US$ 1.165 millones registrados en igual mes del año pasado, en el marco de una caída en los precios y las cantidades exportadas e importadas.

Las exportaciones tuvieron una facturación de US$ 4.329 millones, un 18,9% por debajo de la de abril del año pasado, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 2.918 millones, con una merma del 30,1% interanual.

La merma del 18,9% en la facturación de las exportaciones fue producto de un descenso, promedio, del 6,7% en los precios, a lo que se le sumó un retroceso del 13% en las cantidades vendidas.

En tanto, por el lado de las compras al exterior, la caída del 30,1% fue resultado de la combinación de una baja del 3,6% en el precio y del 27,5% en las cantidades.

Si bien todos los rubros exportados mostraron bajas en sus precios, el más significativo fue el retroceso del 53,5% en “Combustible y energía”, a pesar de que el volumen de venta aumentó 41,7% en abril.

La facturación de este último rubro alcanzó los US$ $ 244 millones, monto que explicó el 6% del total vendido al exterior.

Por su parte, las exportaciones de productos primarios aumentaron 10,8% de manera interanual, para sumar US$ 1.565 millones, equivalente al 36% de la facturación total. En este caso, las cantidades se incrementaron 13,9%, lo cual pudo compensar la baja del 0,2% en los precios.

Las exportaciones de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) disminuyeron 2,7%, para sumar US$ 1.815 millones ( 42 % del total) producto de una baja del 2,2% en las cantidades y del 0,5% en los precios.

Las exportaciones de MOI (16% del total) cayeron 58,3%, como resultado de una baja de 57,1% en cantidades y de 2,8% en precios para sumar US$ 706 millones.

En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones sumaron US$ 17.541 millones, un 10% menos que lo registrado en igual período del año pasado, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 12.821 millones, con un retroceso del 21,5%, lo que dejó un superávit de US$ 4.720 millones, por sobre los US$ 3.168 millones de enero-abril del año pasado.

En este marco de caída en los precios y los volúmenes transados, la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici) estimó que el intercambio de Argentina con el mundo se verá afectado en los próximos meses por la disminución en las compras de sus principales socios comerciales.

Esa performance se enmarca en la situación actual de pandemia de coronavirus, que ‘impacta fuertemente en el comercio internacional, con caída en precios y volúmenes comerciados que refleja el freno en las principales economías del mundo‘, evaluó la Aaici a través de un documento.

En base a las proyecciones, la economía de Brasil, el principal socio comercial de Argentina, caerá este año alrededor del 5%, mientras que China crecerá alrededor del 1% pero con una recuperación recién al final del año, y Estados Unidos cerraría con una baja del 5%, entre otros.

Stiglitz volvió al “caso argentino”

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, mentor del ministro Martín Guzmán, estimó que la situación de la Argentina es “un presagio para otros países endeudados”.

“El pronóstico es que muchos otros países, incluida la República del Congo, Zambia y posiblemente El Salvador, Iraq, Sri Lanka y Brasil no podrán pagar lo que se debe, ya que la pandemia de coronavirus se traduce en una crisis económica de coronavirus”, sostuvo.

En una columna publicada en un medio internacional, subrayó: “El dinero se apresura fuera de los países, las exportaciones se están derrumbando y los precios de los productos básicos están cayendo en picado”.

“Es por eso que las cosas que se desarrollan en la Argentina pueden ser tan importantes. Es un presagio para otros países endeudados”, consideró.

Al recordar que la Argentina “entró en incumplimiento técnico el viernes pasado”, remarcó que “puede ayudar a explicar lo que ha intrigado a muchos sobre cómo negociaron los acreedores”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

