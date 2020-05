https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 28.05.2020 - Última actualización - 17:12

17:09

El jugador había enviado una carta documento Independiente rechazó el pedido de libertad de acción de Gastón Silva

Independiente le respondió por carta documento al defensor Gastón Silva, quien el martes se proclamó en libertad de acción por falta de pago, e intimó al jugador a no incurrir en “incumplimiento de contrato”.

La entidad de Avellaneda desestimó la solicitud del zaguero uruguayo por dos motivos: el primero obedece a que el “monto pedido en el reclamo” no es el acordado entre el club y el jugador y el segundo estima que la forma en que se comunicó “no está estipulada por el Convenio Colectivo de Trabajo”, según reflejó a Télam un vocero cercano a la institución “roja”.

De este modo, Independiente le planteó al jugador que deponga su postura, habida cuenta de que -si persiste- se considerará como “rescisión anticipada del contrato como incausada e injustificada”, advirtiéndole tanto a Silva como “al club que lo contrate” que deberá oblar un monto cercano a los 8 millones de dólares.

El plazo para que un futbolista exija la libertad de acción por falta de pago estipula 72 horas desde que el club notificó la llegada de la carta documento. Pero como la institución está cerrada, los jugadores no fueron notificados, aunque sí acordaron de manera particular con la dirigencia. En el caso del defensor uruguayo, fuentes del “Rojo” le contaron a Télam que “el jugador esperó que lo notifiquen, dejó pasar los tres días y se consideró libre de una manera que no está permitida”. Silva envió una carta documento a la institución de Avellaneda en la que considera estar “habilitado” para rescindir su vínculo (que se extiende hasta junio de 2021) y reclama el pago de un monto “en concepto de indemnización”, a la vez que reclama haberes adeudados desde noviembre pasado.

Un vocero de la entidad confió que “Independiente le pedirá a AFA que no reconozca la libertad de acción” del defensor, por lo que el litigio podría llegar hasta FIFA. Lo concreto es que el ex jugador de Torino de Italia y Pumas UNAM de México (en esas instituciones también se alejó en forma tumultuosa y en conflicto) ya no participó ayer del entrenamiento virtual vía Zoom, coordinado por el DT Lucas Pusineri, previa despedida de sus -ahora- ex compañeros. a la vez, Independiente estará recibiendo en los próximos días el reclamo de Torino y de Pumas por incumplimiento en los pagos que se había comprometido al adquirir el pase del defensor uruguayo.

En principio, la entidad de Avellaneda tenía previsto firmar hoy el convenio con los jugadores (ahora serían siete ante la decisión de Silva) que exigieron la regularización de sus haberes para empezar a cobrar en junio, con Agremiados de por medio. Aunque se supo que los demandantes expusieron que esperarán hasta el lunes próximo,o sino al martes 2 de junio, se considerarán libres y reclamarán lo adeudado por vía legal. Los jugadores no aceptaron el pedido de prórroga para el miércoles 10 que la dirigencia le propuso a Sergio Marchi, secretario general del gremio.